В Башкирии число регистраций ипотек в 2022 году снизилось на 16%

В Башкирии в 2023 году Росреестр зарегистрировали 96,8 тыс. договоров с ипотечным жильем — на 16% меньше, чем в 2021.

Регистраций договоров участия в долевом строительстве совершено 11,9 тыс. - на 34% меньше, чем годом ранее.

Но в целом количество регистрационных действий с недвижимостью выросло на 11%, отмечают в Росреестре. Всего в прошлом году оформлено более 1,8 млн регистрационных действий (в основном это регистрация прав и ограничений прав, а также могут быть дарения, вступление в наследство и т. п.). Причем треть регдействий - порядка 650 тыс., совершена в декабре.

По этому показателю Башкирия заняла 2 место среди субъектов РФ после Московской области, поднявшись с 4-го в 2021 году.