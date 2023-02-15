Новости Башкортостана и Уфы
73.86
+0.23
79.34
+0.66
84.56
-1.02
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Сегодня, 21:25

В Башкирии число регистраций ипотек в 2022 году снизилось на 16%

В Башкирии в 2023 году Росреестр зарегистрировали 96,8 тыс. договоров с ипотечным жильем — на 16% меньше, чем в 2021.

Регистраций договоров участия в долевом строительстве совершено 11,9 тыс. - на 34% меньше, чем годом ранее.

Но в целом количество регистрационных действий с недвижимостью выросло на 11%, отмечают в Росреестре. Всего в прошлом году оформлено более 1,8 млн регистрационных действий (в основном это регистрация прав и ограничений прав, а также могут быть дарения, вступление в наследство и т. п.). Причем треть регдействий - порядка 650 тыс., совершена в декабре.

По этому показателю Башкирия заняла 2 место среди субъектов РФ после Московской области, поднявшись с 4-го в 2021 году. 

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика