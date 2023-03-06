Башкирии на переход автотранспорта на газ выделено 89 млн рублей

В 2023 году объем средств из федерального бюджета на переоборудование автотранспорта на использование газомоторного топлива в Башкирии увеличен в 1,5 раза до 89,3 млн рублей. Об этом сообщил премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров. Вопрос обсуждался в правительстве республики.

Премьер-министр отметил, что из бюджета республики предоставляются субсидии тем компаниям, которые реализуют инвестиционные проекты по строительству газозаправочных станций. Как сообщал Башинформ, в прошлом году семь компаний, построивших в Башкирии газовые заправки, получили из республиканского бюджета поддержку на 360 млн руб.

«Наша республика в лидерах в России по количеству таких станций. Мы на 3 месте по комплексному показателю рейтинга «Газпром газомоторное топливо». В республике функционирует 51 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Необходимо продолжать реализацию мероприятий по расширению использования газомоторного топлива. Важно стремиться делать это равномерно – с сохранением баланса между развитием заправочной инфраструктуры и количеством переоборудованных транспортных средств. Плановый показатель для республики на 2023 год – переоборудовать 3674 транспортных средства», – подчеркнул Андрей Назаров.

Министр промышленности Башкирии Александр Шельдяев отметил, что в республике география местоположений АГНКС расширяется от столицы на периферию. Инвесторы при выборе места строительства в первую очередь смотрят на перспективы загрузки станции, и немалую роль тут играет активность муниципалитетов. По словам Александра Шельдяева, в Сибае, Стерлитамаке, Салавате есть потенциал на переоборудование большего количества транспортных средств.

Премьер-министр поручил главам администраций городов и районов взять этот вопрос под личный контроль. Минтрансу поручено просчитать экономическую выгоду при переводе техники на газ, а также рассмотреть возможность стимулирования частного бизнеса или же создания госкорпорации по данному профилю.