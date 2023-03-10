Жители Башкирии держат на банковских счетах более 550 млрд рублей

Объем банковских вкладов жителей Башкирии на начало 2023 года составил 550,8 млрд рублей, сообщили в Нацбанке РБ. За минувший год эта сумма увеличилась на 12,8%.

Кредитование экономики на 1 января превысило 1,15 млрд рублей, рост за год — 8%.

Портфель кредитов юрлицам и ИП превысил 405 млрд руб. (+3,3%). Самыми заметными темпами росло кредитование малого бизнеса: +41% до 149 млрд руб.

Портфель кредитов населению на начало года превысил 745 млрд руб. (+10%). В том числе потребкредиты «подросли» на 1,8% (до 356 млрд руб.), ипотека — на 19% (до 389 млрд руб.).

На 3% выросла доля покупок и оплаты картами — до 49,6% (за январь - сентябрь). В целом по РФ эта доля составляет 58,7%.