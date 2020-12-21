Коронавирус в Башкирии: Заболели еще 300 человек, 5 умерли; открыт новый ковид-госпиталь

В башкирском Стерлитамаке открыли новый ковид-госпиталь, построенный в рекордные сроки за 2,1 млрд бюджетных рублей.

Борьба с COVID-19: что еще произошло за минувшие выходные в республике.

На 316 человек увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией в Башкирии за прошедшие выходные и с начала пандемии составило 17 260. Как сообщили в региональном Минздраве, в стационарах сейчас лечатся 825 инфицированных COVID-19, 59 из которых — в тяжелом состоянии. Амбулаторно, на дому, проходят лечение 2 605 человек. Выздоровели за весь период более 13,7 тысячи.

Жертвами коронавируса стали еще пять человек. Так, в субботу, 19 декабря, стало известно, что от ковида скончались трое уфимцев. У одного из мужчин, 1944 года рождения, были также диагностированы ДВС-синдром, гипоксические язвы желудка, полиорганная недостаточность. Мужчина 1945 года рождения, кроме ковида, страдал гипертонией и ишемической болезнью сердца. Погибший от ковида мужчина 1943 года рождения также имел сопутствующие заболевания: ИБС, гипертоническую болезнь, сахарный диабет. В воскресенье, 20 декабря, список жертв ковида пополнился еще на два человека. В этот же день, предположительно, от коронавируса скончался заслуженный учитель РБ, директор гимназии села Чекмагуш Чекмагушевского района Ратмир Камильянов. Всего от COVID-19 в Башкирии умерли 122 человека.

«Чтобы остановить коронавирус». 19 декабря в Стерлитамаке открыли новый ковид-госпиталь, построенный в рекордные сроки за 2,1 млрд бюджетных рублей. Поздравить с этим событием в Стерлитамак приехали глава Башкирии Радий Хабиров, замминистра здравоохранения России Евгений Камкин, сенатор Совфеда Валерий Рязанский и другие официальные лица. «На данный момент этот госпиталь – помощь для борьбы с коронавирусом. Но потом – это помощь для лечения самого разнообразного спектра болезней. И эту цель, надеюсь, мы достигли. Люди болеют, к сожалению, умирают. И поэтому все наши усилия сейчас направлены на то, чтобы остановить коронавирус, дать возможность людям, которые заболели, получить квалифицированную медицинскую помощь», — сказал Радий Хабиров. Он поблагодарил медработников и строителей и вручил им госнаграды. Общая мощность новой ультрасовременной больницы: 74 боксированные палаты, пиковая вместимость может достигать 350 пациентов. Здесь также есть родильное и детское отделения, хирургический блок, а также комфортабельное общежитие для медперсонала. На территории госпиталя имеется вертолётная площадка для санавиации. После открытия больницы высокие гости осмотрели корпуса ковид-госпиталя.

По словам замминистра Евгения Камкина, опыт Башкирии по строительству таких больниц может стать типовым. Это союз инженерной мысли, медицинских технологий и передового строительства, отметил он.

Ковид-госпиталь в Стерлитамаке серьезно напугал коронавирус, заявил после открытия центра сенатор Валерий Рязанский, отметив, что ему есть с чем сравнивать опыт Башкирии по борьбе с коронавирусом. Сенатор часто бывает в разных регионах. «Думаю, что врачам-профессионалам здесь будет комфортно работать. И пациенты будут чувствовать себя здесь в большей безопасности», — сказал он.

Также на федеральном уровне изучат опыт работы Ситуационного антиковидного центра Башкирии. Об этом заявил Валерий Рязанский после посещения центра вместе с Радием Хабировым и замминистра здравоохранения РФ Евгением Камкиным. Антиковидный центр начал работу в Конгресс-холле «Торатау» с 16 ноября. Ежедневно с 8.00 до 20.00 операторы отвечают на «коронавирусные» вопросы жителей по телефону: (347) 218-19-19. Уже отработано более 20 тысяч обращений. «Ваш труд очень важен для того, чтобы система оказания медицинской помощи функционировала без сбоев, чтобы люди своевременно получали необходимую информацию», — сказал Евгений Камкин.

Вакцинация от COVID-19. Тем временем в Башкирии продолжается вакцинация для профилактики коронавируса. В эти дни она стартовала в Сибае и Нефтекамске. Первые прививки от опасного вируса сделают врачам, учителям и соцработникам. Перед прививкой обязателен медосмотр. Затем в течение получаса наблюдается реакция организма на укол. После этого пациента отпускают домой. В Сибае первую партию прививок от COVID-19 сделали медработникам из «красной зоны» ковид-центра и учителям школ. Пока вакцина предназначена только для лиц от 18 до 60 лет.

Но уже на этой неделе в России может начаться вакцинация от коронавируса граждан старше 60 лет. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил на канале «Россия 1» 20 декабря. Сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди людей 60+. «Мы бы рекомендовали, в том числе и регионам, вовлечь пациентов с сахарным диабетом в вакцинацию», — добавил он.

Кто предрасположен к тяжелой форме COVID-19. Хронические заболевания и преклонный возраст увеличивают риск заразиться COVID-19, но это не значит, что болезнь будет протекать в тяжелой форме. Исключение составляет предрасположенность к тромбообразованию, при ее наличии легкого течения ковида не будет, заявил сосудистый хирург, врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров. «При развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые без коронавирусной инфекции склонны к тромбообразованию, риски повышаются. Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции», – отметил хирург. При этом он советует не принимать разжижающие кровь препараты без назначения врача. «Антикоагулянты могут приводить к кровотечениям, в том числе к длительным, фатальным», — пояснил Демуров и призвал «придерживаться золотой середины».

В целом по России выявлено более 2,848 млн случаев коронавирусной инфекции, почти 29 тысяч из которых — за последние сутки, это максимумом с 6 декабря. Умерли с начала пандемии 50 858 человек. Из них 511 человек за сутки, следует из данных оперштаба. При этом в Петербурге свободно менее 1% коек для пациентов с коронавирусом. Всего в этом городе заняты 10 504 койки для заразившихся.

Побег из Лондона. В мире зафиксировано уже более 76 млн случаев заражения коронавирусом. Больше всего в США — свыше 17 млн с начала пандемии, за сутки заболели еще 403 тысячи человек, это рекордный показатель за весь период. В Дании, Нидерландах и Австралии обнаружили мутацию коронавируса, которую ранее нашли в Великобритании. Жители Лондона массово покидают город из-за объявлении об ужесточении ограничений после выявления нового генетического типа ковида. Франция и Италия прерывают авиасообщение с Британией, чтобы не допустить его дальнейшего распространения. Германия хочет добиться запрета полетов из Великобритании в страны Евросоюза.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·