Фото: Валерий Шахов Названы люди с предрасположенностью к тяжелой форме COVID-19 Фото: Валерий Шахов

Внутри группы риска по коронавирусу есть люди, имеющие повышенный шанс получить тяжелую форму течения болезни, подчеркнул в интервью радио Sputnik сосудистый хирург, врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров.

Хронические заболевания и преклонный возраст увеличивают риск заразиться COVID-19, но это не значит, что болезнь будет протекать в тяжелой форме. Исключение составляет предрасположенность к тромбообразованию, при ее наличии легкого течения коронавирусной инфекции не будет, заявил Амиран Демуров.

«При развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые без коронавирусной инфекции склонны к тромбообразованию, риски повышаются. Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции. Как правило, если у человека есть склонность к тромбооразованию, то там легкого течения коронавирусной инфекции не будет», – отметил хирург.

Он призвал не заниматься самолечением и не принимать разжижающие кровь препараты просто для профилактики, без назначения врача. Бесконтрольный прием антикоагулянтов может иметь очень серьезные последствия, подчеркнул Амиран Демуров.

«Препараты антикоагулянты могут приводить к кровотечениям, в том числе к длительным, фатальным, которые сложно останавливать. Это могут быть внутренние кровотечения, кровоизлияния в головной мозг или глаза. У женщин это еще могут быть неконтролируемые менструальные кровотечения. В плане разжижения крови с одной стороны – тромбы, с другой стороны – кровотечения, поэтому нужно придерживаться золотой середины», – заключил Демуров.