Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.31

EUR 89.82

20 декабря Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Названы люди с предрасположенностью к тяжелой форме COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Названы люди с предрасположенностью к тяжелой форме COVID-19 Фото: Валерий Шахов

Внутри группы риска по коронавирусу есть люди, имеющие повышенный шанс получить тяжелую форму течения болезни, подчеркнул в интервью радио Sputnik сосудистый хирург, врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров.

Хронические заболевания и преклонный возраст увеличивают риск заразиться COVID-19, но это не значит, что болезнь будет протекать в тяжелой форме. Исключение составляет предрасположенность к тромбообразованию, при ее наличии легкого течения коронавирусной инфекции не будет, заявил Амиран Демуров.

«При развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые без коронавирусной инфекции склонны к тромбообразованию, риски повышаются. Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции. Как правило, если у человека есть склонность к тромбооразованию, то там легкого течения коронавирусной инфекции не будет», – отметил хирург.
Он призвал не заниматься самолечением и не принимать разжижающие кровь препараты просто для профилактики, без назначения врача. Бесконтрольный прием антикоагулянтов может иметь очень серьезные последствия, подчеркнул Амиран Демуров.

«Препараты антикоагулянты могут приводить к кровотечениям, в том числе к длительным, фатальным, которые сложно останавливать. Это могут быть внутренние кровотечения, кровоизлияния в головной мозг или глаза. У женщин это еще могут быть неконтролируемые менструальные кровотечения. В плане разжижения крови с одной стороны – тромбы, с другой стороны – кровотечения, поэтому нужно придерживаться золотой середины», – заключил Демуров.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, Амиран Демуров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Внимание всем: жителей Башкирии предупреждают об ухудшении погодных условий
На Башкирию надвигается сильное похолодание. Республиканские и городские службы просят жителей быть осторожными и рекомендуют воздержаться от поездок за
Яна Габбасова из Башкирии прошла в полуфинал шоу «Голос» на Первом канале
17-летняя Яна Габбасова из Нефтекамска прошла в полуфинал 9-го сезона шоу «Голос» на Первом канале. Жители Башкирии болели за певицу и активно участвовал
В Стерлитамаке открыли ковид-госпиталь, построенный в рекордные сроки за 2,1 млрд рублей
Сегодня в Стерлитамаке состоялось открытие клинико-диагностического инфекционного центра, строительство которого началось 10 октября. На его возведение
Пассажиры самолета, экстренно совершившего посадку в Сургуте, готовятся вылететь в Уфу
Пассажиры самолета, экстренно совершившего посадку в Сургуте, готовятся вылететь в Уфу. В авиакомпании Utair сообщили, что авиакомпания, согласно правила
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть