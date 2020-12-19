Опыт работы Ситуационного антиковидного центра Башкирии изучат на федеральном уровне

Фото: Дмитрий Мухаметкулов















Фото: Дмитрий Мухаметкулов

Опыт работы Ситуационного антиковидного центра Башкортостана изучат на федеральном уровне. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский по итогам посещения центра вместе с главой республики Радием Хабировым и заместителем министра здравоохранения России Евгением Камкиным.

Ситуационный антиковидный центр начал работу в Конгресс-холле «Торатау» с 16 ноября. Операторы принимают звонки ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону: (347) 218-19-19. Здесь жители могут получить дистанционные консультации по организации амбулаторного лечения от коронавируса на дому и в поликлиниках, уточнить результаты своих тестов на COVID-19, порядок получения бесплатных лекарств, задать другие вопросы. Ежедневно, в том числе в выходные, с 15:00 до 17:00 позвонившие могут узнать о состоянии своих близких и родственников, которые находятся в COVID-госпиталях

С 16 ноября по 19 декабря специалисты центра отработали более 20 тысяч обращений жителей. По словам координатора центра, заместителя председателя комитета Госсобрания Башкортостана по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Риммы Утяшевой, многие вопросы удаётся решить силами привлечённых медицинских экспертов без обращения в учреждения здравоохранения. Это снижает нагрузку на организации первичного медицинского звена.

Чтобы проверить качество консультаций, сенатор Валерий Рязанский за несколько секунд дозвонился на «горячую линию» пообщался со специалистом Ситуационного центра.

«После открытия нового инфекционного центра в Стерлитамаке мы решили посетить ваш центр, посмотреть, как работают волонтёры, операторы. Убедились, что система работает эффективно. Ваш труд очень важен для того, чтобы система оказания медицинской помощи функционировала без сбоев, чтобы люди своевременно получали необходимую информацию. Желаю вам дальнейших успехов в этом нелёгком труде», — сказал заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин

Радий Хабиров выразил благодарность специалистам центра за эффективную, очень нужную людям работу и поздравил с наступающим Новым годом.