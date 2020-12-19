Ковид – госпиталь в Стерлитамаке серьезно напугал коронавирус: сенатор Валерий Рязанский

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, отвечая на вопросы журналистов после открытия ковид – госпиталя в Стерлитамаке отметил, ему есть с чем сравнивать опыт Башкортостана по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Сенатор часто бывает в разных российский регионах, например недавно побывал в Курской и Белгородской областях.

Азат Гиззатуллин

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