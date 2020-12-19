Ковид – госпиталь в Стерлитамаке серьезно напугал коронавирус: сенатор Валерий Рязанский
Фото: Олег Яровиков
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, отвечая на вопросы журналистов после открытия ковид – госпиталя в Стерлитамаке отметил, ему есть с чем сравнивать опыт Башкортостана по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Сенатор часто бывает в разных российский регионах, например недавно побывал в Курской и Белгородской областях.
«Хочу сказать, что таким объектом вы коронавирус серьёзно напугали. Это видно. Думаю, что врачам-профессионалам здесь будет комфортно работать. И пациенты будут чувствовать себя здесь в большей безопасности. А это крайне важно для настроения любого выздоравливающего человека. Мне нравится смелость молодой команды, которая занимается этим вопросом. Я имею в виду архитекторов, технологов, тех, кто рисковал, что новые технологии внедряли без избыточных бюрократических процедур согласования. Все они оказались правы. Этот продукт получился экспортным во всех смыслах. Как экспорт технологий – это вполне достойный проект. Мои поздравления с таким успехом», — сказал Валерий Рязанский.