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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Новый ковид-госпиталь в Стерлитамаке запущен, мы расскажем, чем он оснащен

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Сегодня в Стерлитамаке прошло открытие клинико-диагностического инфекционного центра, который примет своих первых пациентов уже в понедельник, 21 декабря.

Общая мощность новой ультрасовременной больницы: 74 боксированные палаты – 60 боксов круглосуточного пребывания (40 взрослых и 20 детских), 14 реанимационных боксов (из них 3 детских и 9 взрослых, 1 бокс послеоперационный, 1 послеродовой).

Количество коек в штатном режиме работы – 74, предусмотрена возможность дополнительного размещения до 260 коек, а при режиме ЧС развертывание до 350 коек со 100% подключением кислорода.

Общая численность персонала — 400 человек, в том числе 136 врачей и 152 медсестры.

В Стерлитамакском ковид-госпитале будет работать отделение диагностики, лаборатория и бактериологическая лаборатория, аптека, отделение дезинфекции и центрально-стерилизационное отделение, кабинет компьютерной томографии, кабинеты ультразвуковой, функциональной и рентгенодиагностики, комфортабельное общежитие для персонала (на 30 мест), проживающего на территории центра.

Приемно-диагностическое отделение, включающее в себя КТ, рентгенаппарат, кабинеты ЭКГ, эндоскопии, экспресс-лабораторию, будет работать в отдельном корпусе.

Инфекционное отделение оснащается мельцеровскими боксами с выходом на улицу с двумя шлюзами и санитарными узлами, включающим душевую кабину, унитаз, умывальник, с подведением кислорода.

Для обеспечения поддержания жизненных функций пациента с новой коронавирусной инфекцией при развитии осложненного течения с пневмонией и респираторным дистресс-синдромом закуплены 36 аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы.

В центре будет работать операционное отделение с выполнением операций по профилю хирургия и травматология и родовой зал.

Микробиологическая лаборатория оснащена современным оборудованием, включая масс-спектрометр для идентификации микроорганизмов, автоматическим бактериологическим анализатором, оборудованием для проведения паразитологических, серологических исследований. Особенно следует выделить, что в лаборатории также выполняются исследования методом ПЦР для диагностики не только COVID-19, но для диагностики возбудителей инфекционных заболеваний. Благодаря такому оснащению исследования выполняются в короткие сроки, и время идентификации микроорганизмов достигает срока от 6 часов до 1 суток, а определение чувствительности к антибиотикам до 48 часов.

В составе центра смонтирована система снабжения медицинскими газами, станция по производству кислорода, локальная очистная станция дезинфекции сточных вод, станция дезинфекции автотранспорта.

В состав комплекса входят общежитие, пост охраны, кислородная станция, баклаборатория, автомойка, очистные сооружения и дизельная электростанция.

Здания центра собраны в «цветок курая» по модульной каркасной технологии и срок их службы 50 и более лет.

На возведение из бюджета Башкортостан было выделено 2, 19 млрд рублей, в том числе: на строительно-монтажные работы 1, 4 млрд рублей, на приобретение медицинского и иного оборудования, мебели, прочего хозяйственного инвентаря и автотранспорта 795,6 млн рублей.

Ковид-госпиталь, который стал вторым филиалом Республиканской клинической инфекционной больницы, по окончанию пандемии может трансформироваться в обычную многопрофильную больницу. В инфекционном центре предусмотрено оказание медицинской помощи взрослому и детскому населению по профилю «инфекционные болезни», «терапия», «внутренние болезни», «хирургия», «акушерство-гинекология».

Стоит отметить, что в аналогичном ковид-госпитале в Уфимской районе, построенном за такие же рекордно короткие сроки, с 1 июня по 10 декабря в оказана медицинская помощь более 4,7 тысяч пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе с новой коронавирусной инфекцией.

Азат Гиззатуллин
Теги: коронавирус, здравоохранение
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