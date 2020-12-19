В Стерлитамаке открыли ковид-госпиталь, построенный в рекордные сроки за 2,1 млрд рублей

Фото: Олег Яровиков













































Фото: Олег Яровиков

Сегодня в Стерлитамаке состоялось открытие клинико-диагностического инфекционного центра, строительство которого началось 10 октября. На его возведение из бюджета Башкортостана было выделено 2, 19 млрд рублей, в том числе: на строительно-монтажные работы — 1, 4 млрд рублей, на приобретение медицинского и иного оборудования, мебели, прочего хозяйственного инвентаря и автотранспорта — 795,6 млн рублей. Поздравить строителей и медицинский персонал сегодня в Стерлитамак приехали глава Башкортостана Радий Хабиров, заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, премьер-министр правительства Андрей Назаров, руководитель администрации главы региона Александр Сидякин.

«Когда появляется какая-то угроза жизни людей, мы можем быстро мобилизоваться и можем быстро, компетентно, качественно строить такие нужные и современные больницы. Год в целом получился тяжелый, бюджет испытывал большие нагрузки, но тем не менее мы никогда не вводили в строй столько объектов здравоохранения. В этом году мы сдали хирургический корпус онкодиспансера, активно ведем строительство кардиодиспансера, приступили к строительству детского центра гематологии и онкологии, начали строить поликлинику РКБ и две поликлиники в районах, построили 100 ФАПов, строим хоспис. Это тот долг, который мы должны отдать здравоохранению и прежде всего врачам, которые сегодня стоят на переднем фронте борьбы с коронавирусом, многие из них сами переболели, многих мы потеряли. Впереди у нас большие планы. По решению президента России и правительства республика до 2025 года получит на развитие первичного медицинского звена почти 16 млрд рублей. Это существенно укрепить нашу системы здравоохранения. Мы должны из пандемии выйти не ослабленными, а гораздо более сильными и уверенными», — сказал Радий Хабиров.

Он поблагодарил врачей, медсестер, всех медработников за их самоотверженный труд, их мужество и героизм. Слова благодарности глава региона выразил и строителям, которые за короткие сроки возвели такой современный центр, и помогают также коллегам из других регионов в строительстве аналогичных госпиталей.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в своем видеообращении к врачам и строителям отметил, что сегодня такие объекты весьма востребованы.

«Стерлитамакский госпиталь, как и его «старший брат», возведен быстро и качественно, оснащен всем необходимым для лечения больных коронавирусом оборудованием. Самое главное здесь работают квалифицированные медработники», — сказал федеральный министр.

По словам заместителя министра здравоохранения России Евгения Камкина, ввод в строй нового центра за короткое время позволяет увеличить коечную мощность, что сегодня очень важно в таких сложных условиях.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в своем выступлении сказал, что республика в осенне-зимний период сотворила маленькое чудо, построив такую современную больницу в короткие сроки.

Директор по строительству ООО «ПроектСтройКомплекс» Олег Бабенков вручает символический ключ от новой больницы главврачу ковид-госпиталя Гузель Юсуповой.

Глава Башкортостана в завершение торжественной церемонии вручил государственные награды республики. Почетной грамоты Башкортостана были удостоены заместитель главврача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы Регина Галиева, глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов, начальник участка ООО «Дортрансстрой» Ильмир Кульсарин, начальник ООО «ПроектСтройКомплекс» Руслан Латыпов, машинист экскаватора ООО «Дортрансстрой» Юрий Молчанов, машинист катка ООО «Дортрансстрой» Виталий Степоненко, машинист автогрейдера ООО «Дортрансстрой» Шамиль Шарипов. Генеральный директор ООО «Арт Статус» получил звание «Заслуженный архитектор Башкортостана» Андрей Стариков, заслуженными строителями республики стали директор по строительству ООО «ПроектСтройКомплекс» Олег Бабенков и руководитель ООО «Медикал Групп» Дмитрий Дудко.

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» Российской Федерации» из рук замминистра здравоохранения получили семь медработников республики. После открытия больницы высокие гости осмотрели корпуса ковид-госпиталя, который уже готов принять своих первых пациентов.

Общая мощность новой ультрасовременной больницы: 74 боксированные палаты. Общая численность персонала: 400 человек, в том числе 136 врачей и 152 медсестры.