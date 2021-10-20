Новости Башкортостана и Уфы
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Коронавирус

Коронавирус
Коронавирус
ГлавноеПо порядку
Общество
20 Октября , 10:17
В Стерлитамаке из-за нарушений антиковидного указа закрыли ТСК «Вокзальный»
Общество
19 Октября , 19:27
Глава Башкирии внёс новые изменения в указ о режиме повышенной готовности
Экономика
19 Октября , 18:02
Рестораторы о новых ограничениях из-за COVID-19: «Будет сложно продержаться»
Общество
19 Октября , 17:51
Минздрав России: напряжённая ситуация с COVID-19 наблюдается в шести регионах страны
Общество
19 Октября , 14:51
Волонтеры в Башкирии активно помогают пожилым на самоизоляции
Общество
19 Октября , 12:16
В Башкирии вместе с QR-кодами о вакцинации придется предъявлять и паспорт
Общество
19 Октября , 09:48
Коронавирус в Башкирии: Умерли еще 36 пациентов; вакцинированы полтора миллиона человек
Общество
19 Октября , 09:27
Мэр Уфы поручил составить список предприятий с низким процентом вакцинации работников
Общество
18 Октября , 17:45
В Уфе проходят рейды по соблюдению антиковидных мер в парикмахерских и ресторанах
Политика
18 Октября , 13:29
У нас нет самоцели мучить людей и бить по бизнесу - Глава Башкирии
Общество
18 Октября , 12:48
В Башкирии необходимо привить еще около 1 млн жителей
Общество
18 Октября , 12:31
В Башкирии 242 школы находятся на карантине из-за COVID-19
Общество
18 Октября , 12:30
Глава Башкирии о COVID-нарушителях: «Да, какие-то люди будут провоцировать»
Общество
18 Октября , 09:53
Коронавирус в Башкирии: Рекордный прирост заболевших и высокая смертность; еще ограничения
Общество
18 Октября , 08:30
В Минздраве Башкирии разъяснили, зачем привитым носить маски
Общество
17 Октября , 17:06
Смертность от COVID-19 в Башкирии остается на высоком уровне
Общество
17 Октября , 15:29
Как в Башкирии проходят коронавирусные рейды по торговым центрам – репортаж
Общество
17 Октября , 10:04
В Башкирии в субботу от COVID-19 вакцинировалось рекордное количество жителей
Общество
16 Октября , 13:11
В Башкирии число заболевших коронавирусом превысило 76 тысяч человек
Общество
15 Октября , 15:26
За сутки от коронавируса в Башкирии умерли еще 35 человек
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