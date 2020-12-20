Фото: Олег Яровиков От коронавируса в Башкирии умерли еще два человека Фото: Олег Яровиков

За минувшие сутки число заболевших коронавирусной инфекцией в Башкирии увеличилось на 159 человек. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 17 260 случаев COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за минувшие сутки жертвами коронавируса в республики стали еще двое. Всего от COVID-19 в Башкирии умерли 122 человека.

В целом по России выявлено более 2,848 млн случаев коронавирусной инфекции, почти 28 тысяч из которых — за последние сутки.

Умерли с начала пандемии 50 858 человек. Из них 511 человек за минувшие сутки.