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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

ВОЗ нашла новый штамм коронавируса сразу в трех странах

ОБЩЕСТВО

Сразу в трех странах — Нидерландах, Дании и Австралии обнаружен новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на Би-би-си и сообщение ВОЗ.

Мутация коронавируса в Британии

Новый штамм коронавируса зафиксировали в Великобритании в середине декабря. Тогда британский Минздрав сообщил, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Как отметил глава британского правительства Борис Джонсон, новый штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.

В связи со сложившейся ситуацией Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по сути, означают локдаун. Вслед за Англией об ужесточении мер также объявили власти Шотландии и Уэльса.

О приостановке транспортного сообщения с Великобританией объявили в воскресенье несколько стран, включая значительное число государств Евросоюза.

Комментарий российского оперштаба

В российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом внимательно следят за обстановкой в Великобритании, где выявили новую мутацию SARS-CoV-2. Обо всех соответствующих решениях сообщат дополнительно.

Оценка итальянского иммунолога

Новая разновидность коронавируса, появившаяся в Великобритании, по предварительной информации, имеет аналогичную реакцию на вакцину, что и «обычная», заявил эпидемиолог, глава отдела предупреждения заболеваний министерства здравоохранения Италии Джованни Рецца.

«Новый вариант SARS-CoV-2, который встречается сейчас в Лондоне и на юго-востоке Великобритании, имеет мутации белка на поверхности вируса, так называемом spike (шипе – ред.). Хотя существуют гипотезы о том, что эти мутации могут увеличить переносимость вируса, они, по-видимому, не меняют ни его клинической агрессивности, ни его ответа на вакцину», — заявил он.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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