Опыт Башкирии по строительству больниц может стать типовым:замминистра здравоохранения РФ
Фото: Олег Яровиков
Проект Башкирии по строительству больниц может стать типовым: замминистра здравоохранения РФ Новый инфекционный центр Башкирии отвечает всем самым современным требованиям. Это союз инженерной мысли, медицинских технологий и передового строительства. Он оснащён прекрасным операционным блоком, родовым залом и реанимационными отделениями, в том числе для детей, — заявил отвечая на вопросы журналистов заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.
«Уже сейчас эта технология строительства транслируется. Аналогичный инфекционный центр построен в Челябинской области за максимально короткие сроки. Это, безусловно, даёт возможность использовать проект как типовой и в дальнейшем при необходимости возводить подобные строения с нуля за короткий срок, в том числе в местах, где полностью отсутствует инфраструктура. Он полностью автоматизирован, оснащён всеми необходимыми инженерно-техническими коммуникациями и оборудованием», — сказал Евгений Камкин.