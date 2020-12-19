Опыт Башкирии по строительству больниц может стать типовым:замминистра здравоохранения РФ

Проект Башкирии по строительству больниц может стать типовым: замминистра здравоохранения РФ Новый инфекционный центр Башкирии отвечает всем самым современным требованиям. Это союз инженерной мысли, медицинских технологий и передового строительства. Он оснащён прекрасным операционным блоком, родовым залом и реанимационными отделениями, в том числе для детей, — заявил отвечая на вопросы журналистов заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.

ИА «Башинформ»

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