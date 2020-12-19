Фото: Олег Яровиков В Башкирии зарегистрированы три новые смерти от COVID-19 Фото: Олег Яровиков

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», в Башкирии за сутки COVID-19 выявлен у 157 человек. Общее количество теперь составляет 17101 человек.

В последнее время наблюдается рост числа летальных исходов. Так, за прошедшие сутки, по официальным данным, скончались еще три человека. Общее число умерших на 19 декабря составляет 120 человек. Подробности по умершим уточняются в региональном Минздраве.

150 человек выздоровело за минувший день. Общее количество выздоровевших 13683 человека.