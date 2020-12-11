Фото: Олег Яровиков Про халяльную ипотеку, БСК и коррумпированных правоохранителей - неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров раскритиковал руководство БСК и раскрыл свое любимое место отдыха; прокурор Башкирии назвал самыми коррумпированными правоохранителей; за что на «удаленке» не могут уволить; почти 100 умерших от COVID; как замначальника станции покровительствовал коммерсантам. Все главные новости недели – в материале ИА «Башинформ».

Путин узаконил удаленную работу

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о работе в удаленном режиме. Согласно закону, с 2021 года возможно чередование удаленной работы и работы на стационарном месте. При этом переход на «удаленку» не может быть основанием для снижения зарплаты. При переводе на удаленный режим работодатель обеспечивает работника оборудованием, а при использовании своей техники его расходы компенсируются. Также на «удаленке» сотрудника не могут уволить за прогул, но договор с ним расторгается, если работник не выходит на связь с работодателем более двух рабочих дней.

Самые коррумпированные — правоохранители

В Башкирии самыми коррумпированными являются сотрудники правоохранительных органов. Именно они чаще всего проходили по делам о получении взяток свыше 10 тысяч рублей, сообщил прокурор Башкирии Владимир Ведерников. По его словам, по сравнению с прошлым годом число вскрытых коррупционных нарушений выросло на 18%. В этом году выявили уже 1 054 таких преступления. Треть из них— взяточничество и коммерческий подкуп. На втором месте — мошенничество с использованием служебного положения. Далее идут служебный подлог и превышение должностных полномочий. К ответственности привлечен 231 чиновник-коррупционер. Все чаще суды дают за это реальные сроки, а максимальный штраф составил 8 млн рублей.

Как замначальника станции на железной дороге за взятки покровительствовал коммерсантам

Следователи возбудили уголовные дела в отношении бывшего заместителя начальника железнодорожной станции Загородняя Башкирского центра организации работы ж/д станций по грузовой и коммерческой работе. Его подозревают в «получении взятки в значительном и крупном размере». Как выявили сотрудники УФСБ, с 2016 по 2019 год подозреваемый за деньги покровительствовал коммерческим организациям. Он содействовал отправлению со станции вагонов с оптимальным временем их нахождения в пути до станций назначения, а также готовил документы на отправку грузов. Подозреваемый уволен со службы.

Про новую фабрику, халяльную ипотеку, любимое место Хабирова…

В Башкирии построят уникальное предприятие по производству стройматериалов и планируют экспортировать халяльную рыбу. Это и многое другое обсуждалось на Международной неделе бизнеса – 2020 в Уфе. 8 декабря на форуме Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что «наша экономика в состоянии дать ответы на вызовы, которые есть». Так, когда началась пандемия коронавируса и были сметены все защитные маски, швейные предприятия быстро перестроились и завалили рынок масками. Также в республике наладили выпуск необходимых для подключения ИВЛ штуцеров. За 9 месяцев года рост инвестиций в Башкирии составил 4%. Одна из основных точек роста республики — внешнеэкономическая деятельность. Скоро недалеко от Уфы турецкий бизнес построит уникальное предприятие по производству стройматериалов. Еще в республике появится трикотажная фабрика на 300 рабочих мест. В 2021-м в ОЭЗ «Алга» заработает первое производство. Из Башкирии планируется экспортировать халяльную рыбу, сообщили на МНБ. Также в Уфе обсуждался вопрос внедрения в России «халяльной ипотеки» — когда на ссуду накладывается не процент, а наценка, которая определяется между себестоимостью товара и ценой его реализации. В Центробанке уже рассматривается возможность его внедрения, рассказали на МНБ. В пандемию в Башкирии реализовали два пакета мер по поддержке бизнеса на 30 млрд рублей. Скоро примут третий пакет на 11,8 млрд рублей.

10 декабря на МНБ Радий Хабиров сообщил, что все турбазы и дома отдыха Башкирии будут работать в новогодние праздники, а ресторанам разрешено работать в новогоднюю ночь, чтобы желающие могли встретить Новый год в любимых местах. Своим любимым местом отдыха в Башкирии Радий Хабиров назвал околицу за домом, около речки в родной деревне Сайраново Ишимбайского района. «Я там люблю проводить время, когда есть возможность, отдыхаю там душой», — рассказал глава республики.

Про «Спартак» без Газизова и «Уфу»

8 декабря московский футбольный клуб «Спартак» объявил, что Шамиль Газизов покинул пост гендиректора. О возможных причинах его ухода «Башинформ» сообщал﻿ ранее. Гендиректором красно-белых Газизов стал летом этого года после 8 лет у руля ФК «Уфа». На предположения, не вернется ли Газизов в Уфу, председатель совета директоров башкирского клуба Ростислав Мурзагулов заявил, что «для того чтобы рассмотреть вариант возвращения Газизова в Уфу, надо, чтобы он сам сообщил о таком намерении».

В Уфе создадут электросамолет и бионические устройства

Евразийский НОЦ мирового уровня в Башкирии станет интегратором науки, производства и бизнеса. К 2024 году он должен дать первые практические результаты, заявил 9 декабря Глава региона Радий Хабиров на совещании с ректорами уфимских вузов и руководителями научных организаций. НОЦ будет разрабатывать 10 технологических проектов, в рамках которых к 2025 году появятся 95 передовых научных технологий по «цифровой и «зелёной» химии, энергетике», «биомедицине и генетике» и другим направлениям. Так, УГАТУ в рамках НОЦ нацелен на создание электрического самолета. БГМУ и УГАТУ создают бионические устройства для восстановительной медицины. Под строительство кампуса НОЦ в уфимской Деме выделили 15 га.

В Башкирии в этом году покончили с собой 19 школьников

Об этом сообщил министр образования республики Айбулат Хажин. В 2019-м произошел 31 подобный случай. «Недоработка есть и с нашей стороны: мы не доходим до каждого школьного психолога, не обеспечиваем их методическими разработками по выявлению признаков предсуицидального поведения», — сказал министр. По его словам, в школах не хватает профессиональных психологов, которые могли бы по внешним признакам определить психологическое состояние ребенка. Министр отметил, что за каждый конкретный случай переживает лично и не снимает вины за недоработки.

Хабиров раскритиковал руководство БСК

7 декабря Глава Башкирии Радий Хабиров на выездном заседании правительства в Стерлитамаке особо отметил необходимость улучшения экологической ситуации в этом городе. «Совместно с акционерами «БСК» мы давно разработали дорожную карту по улучшению экологической ситуации, но к её практическому решению они так ни на шаг и не приблизились. Это безобразие», — заявил Хабиров. По его словам, годами проблемы предприятия копились и не решались. И недавнее решение по возвращению государству активов компании﻿ позитивно скажется на её работе и улучшении положения работников БСК, сказал он. 4 декабря Арбитражный суд вернул 95,72% акций БСК государству.

На совещании мэр города Владимир Куликов рассказал, что в Стерлитамаке «выросли смертность и отток жителей. В девять раз выросла безработица». Решить вопросы с трудоустройством призван новый центр занятости, который стал пилотным проектом кадровых центров в РФ и предоставляет 35 услуг и сервисов. По мнению Хабирова, мощные темпы роста для Стерлитамака и соседних территорий придаст ОЭЗ «Алга». Также он поручил Минсельхозу активнее привлекать в город инвесторов с проектами по сельхозпереработке.

Дело на экс-главу Баймака выделили в отдельное производство

Уголовное дело по статье «Халатность» в отношении экс-главы Баймакского района Башкирии Ильшата Ситдикова выделено в отдельное производство из ранее возбужденного уголовного дела в отношении неустановленного круга лиц, сообщил «Башинформу» источник. Следствием проверяются данные о том, что Ситдиков допустил ненадлежащее исполнение обязанностей главы администрации при контроле за исполнением контракта на реконструкцию городского стадиона «Труд» стоимостью 82 млн рублей. Ситдиков подписал контракт на реконструкцию стадиона, по условиям которого застройщик бесконтрольно осуществлял строительство и в итоге похитил 3 млн рублей, выделенных на строительство.

А с бывшего мэра Янаула взыскали 1,4 миллиона

Янаульский районный суд Башкирии признал экс-мэра Янаула виновным по статье «превышение должностных полномочий». Как выяснилось, в 2012 году чиновник предоставил начальнику отдела полиции 4-комнатную квартиру, зная, что тот в жилье не нуждается. Затем квартиру продали. Это привело к утрате муниципального имущества на 1,4 млн рублей. В итоге суд оштрафовал экс-мэра на 50 тысяч рублей и взыскал с него в доход бюджета Янаула в счет возмещения материального ущерба 1 420 000 рублей.

COVID-19: запас коек, вакцинация, почти 100 умерших

Ситуация с коронавирусом в Башкирии характеризуется как стабильная, заявил 9 декабря в эфире телеканала «Россия 24» Глава республики Радий Хабиров. «У нас достаточно серьёзный запас коечного фонда. На этой неделе мы завершили строительство ещё одного инфекционного госпиталя. То есть у нас появилось дополнительно 350 коек», — рассказал он о новом ковид-госпитале в Стерлитамаке. Также в 13-й больнице Уфы организован ночной прием пациентов с подозрением на COVID-19.

На 11 декабря в республике зафиксировано 15 859 заболевших, плюс 149 зараженных за сутки. За неделю от ковида умерли 10 человек, это максимум с начала пандемии, всего скончались 97. 9 декабря в республике стартовала добровольная бесплатная вакцинация от ковида. Начали прививать медиков и педагогов. Всего на борьбу с COVID-19 в республике направлено около 20 млрд рублей.