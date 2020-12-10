Фото: ИА «Башинформ» Прокурор Башкирии: Самыми коррумпированными являются сотрудники правоохранительных органов Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии самыми коррумпированными являются сотрудники правоохранительных органов. Именно они чаще всего проходили по делам о получении взяток свыше 10 тысяч рублей. Об этом «Российской газете» сообщил прокурор Башкирии Владимир Ведерников. По его словам, взятки берут деньгами, квартирами, автомобилями, топливом, мебелью, канцелярскими товарами, продуктами питания и алкоголем.

«В Башкортостане растет не число преступлений в сфере коррупции, а, прежде всего, показатели выявляемости. По сравнению с прошлым годом количество вскрытых коррупционных нарушений выросло на 18 процентов. За 11 месяцев 2020 года в республике выявили 1 054 преступления коррупционной направленности. Треть из них— взяточничество и коммерческий подкуп. На втором месте — мошенничество с использованием служебного положения — 255 фактов. Также вскрыли 250 случаев служебного подлога и 78 фактов злоупотребления и превышения должностных полномочий», — рассказал прокурор республики.

Что касается чиновников-коррупционеров, то по итогам прокурорских проверок в госструктурах и органах местного самоуправления к дисциплинарной ответственности уже привлечено 231 должностное лицо, заявил руководитель надзорного ведомства. С начала этого года прокуратура направила в суды пять исков об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неустановленные доходы, на сумму свыше 190 миллионов рублей.

Прокурор отметил, что за эти преступления суды республики все чаще стали назначать реальные сроки. Активно применяются и штрафы: в 2020 году максимальный размер составил восемь миллионов рублей.