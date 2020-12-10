Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.30 ↓

EUR 88.94 ↑

10 декабря Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Прокурор Башкирии: Самыми коррумпированными являются сотрудники правоохранительных органов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Прокурор Башкирии: Самыми коррумпированными являются сотрудники правоохранительных органов Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии самыми коррумпированными являются сотрудники правоохранительных органов. Именно они чаще всего проходили по делам о получении взяток свыше 10 тысяч рублей. Об этом «Российской газете» сообщил прокурор Башкирии Владимир Ведерников. По его словам, взятки берут деньгами, квартирами, автомобилями, топливом, мебелью, канцелярскими товарами, продуктами питания и алкоголем.

«В Башкортостане растет не число преступлений в сфере коррупции, а, прежде всего, показатели выявляемости. По сравнению с прошлым годом количество вскрытых коррупционных нарушений выросло на 18 процентов. За 11 месяцев 2020 года в республике выявили 1 054 преступления коррупционной направленности. Треть из них— взяточничество и коммерческий подкуп. На втором месте — мошенничество с использованием служебного положения — 255 фактов. Также вскрыли 250 случаев служебного подлога и 78 фактов злоупотребления и превышения должностных полномочий», — рассказал прокурор республики.

Что касается чиновников-коррупционеров, то по итогам прокурорских проверок в госструктурах и органах местного самоуправления к дисциплинарной ответственности уже привлечено 231 должностное лицо, заявил руководитель надзорного ведомства. С начала этого года прокуратура направила в суды пять исков об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неустановленные доходы, на сумму свыше 190 миллионов рублей.

Прокурор отметил, что за эти преступления суды республики все чаще стали назначать реальные сроки. Активно применяются и штрафы: в 2020 году максимальный размер составил восемь миллионов рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: прокуратура РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии скоропостижно скончался актер Сибайского башдрамтеатра Арсен Шайхисламов
В Башкирии скоропостижно скончался еще один молодой деятель культуры - актер Сибайского башдрамтеатра им. А. Мубарякова, заслуженный артист Республики Ба
В Башкирии определились по поводу рабочего дня 31 декабря
В Башкирии определились по поводу рабочего дня 31 декабря, который в этом году выпадает на четверг. Как сообщает телеграм-канал «Подслушано в Башкирии» с
В Хайбуллинском районе Башкирии установили ель, срубленную во дворе у пенсионера
На центральной площади села Бурибай Хайбуллинского района Башкирии установили 15-метровую ель, срубленную во дворе у жителя села Абиш Фазыльяна Сурина.
Радий Хабиров: В 2021 году в ОЭЗ «Алга» заработает первое производство
Рост инвестиций в Башкортостане за первые 9 месяцев 2020 года составил 4%, заявил глава республики на втором заседании Клуба активных инвесторов «Алга, Б
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть