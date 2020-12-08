Фото: 2GIS В уфимской Деме выделили землю под строительство кампуса Научно-образовательного центра Фото: 2GIS

В Демском районе Уфы определен участок под строительство межвузовского кампуса Евразийского НОЦ, сообщил руководитель администрации Главы Башкирии Александр Сидякин в ходе Международной недели бизнеса – 2020 (МНБ). Студенческий городок планируется построить в Деме-10 на территории 10 га, возможно, площадь будет увеличена.

«Предполагаем в рамках НОЦ появление большого межвузовского кампуса. Это будут как кампусы для студентов, так и полноценное жилье для приглашенных иностранных и прочих высококвалифицированных специалистов образовательно-академической среды. Это будут также совместные пространства для отдыха, конференций, лекций, спорта. Это будут лаборатории, которых у нас еще нет», — сообщил Александр Сидякин, выступая на сессии МНБ «Экспорт образования и трансформация региона: инфраструктурные и цифровые решения, меры поддержки и продвижения за рубежом».

Он добавил, что перед «Евразийским научно-образовательным центром» стоит задача экспорта образования: «Сейчас в наших вузах учатся примерно 10 тысяч иногородних студентов, 4,5 тысячи иностранцев. Наша задача в рамках появления НОЦ — экспортировать больше образования».

По словам Александра Сидякина, Евразийский НОЦ «разворачивается на экспорт образования». Цель — минимум 10 тысяч иностранных студентов.

Также руководитель администрации Главы республики подчеркнул, что статус НОЦ – это точка роста для региона

«Теперь вопрос в том, как мы ее отработаем, потому что статус НОЦ – это аванс. Очень часто журналисты и эксперты спрашивают, что мы будем делать с деньгами. Это 140 миллионов в год. Но деньги здесь не главное. Главное – формирование большого зонтика, под которым мы все объединяемся, под который с удовольствием заходят академики, образовательная среда, промышленные участники. Здесь мы делаем вместе одну большую работу», — сказал Сидякин.

Ранее власти Башкирии сообщали, что правительство России одобрило поддержку «Евразийского научно-образовательного центра» в Уфе по итогам конкурсного отбора НОЦ. В конкурсе победили пять проектов – НОЦ Уфы, Самарский НОЦ «Инженерия будущего», Уральский центр «Передовые производственные технологии и материалы», «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» и «ТулаТЕХ». Проекты получат федеральную поддержку и финансирование.

Международная неделя бизнеса–2020 (МНБ) проходит с 8 по 11 декабря в городе Уфе Республики Башкортостан в гибридном формате — онлайн и офлайн. 8 декабря в рамках Международной недели бизнеса проходит VI форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.