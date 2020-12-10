Радий Хабиров назвал свое любимое место отдыха в Башкирии

Самым любимым местом отдыха в республике Глава Башкортостана Радий Хабиров назвал околицу за домом, около речки в родной деревне Сайраново Ишимбайского района. Об этом он рассказал на пленарном заседании «Туризм и индустрия гостеприимства. Новые вызовы и возможности» Международной недели бизнеса – 2020.

Азат Гиззатуллин

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