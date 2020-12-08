Радий Хабиров подверг критике руководство БСК за экологическую ситуацию в Стерлитамаке

Глава Башкортостана тогда отметил, что интересы республики в этом случае не пострадают, а еще больше укрепятся для дальнейшего управления компанией, после того как будут приняты все судебные решения.

Глава Башкортостана Радий Хабиров на выездном заседании правительства в Стерлитамаке, которое прошло накануне, 7 декабря, особо отметил необходимость улучшения экологической ситуации в городе.

Азат Гиззатуллин

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