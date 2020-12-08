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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров подверг критике руководство БСК за экологическую ситуацию в Стерлитамаке

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров подверг критике руководство БСК за экологическую ситуацию в Стерлитамаке Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров на выездном заседании правительства в Стерлитамаке, которое прошло накануне, 7 декабря, особо отметил необходимость улучшения экологической ситуации в городе.

«Совместно с акционерами «БСК» мы давно разработали дорожную карту по улучшению экологической ситуации, но к её практическому решению они так ни на шаг и не приблизились. Это безобразие. Поэтому сейчас в новых условиях руководство предприятия должно озаботиться этим. Благополучие людей выше всяких корпоративных споров и дискуссий. Республика готова поддержать любые добрые начинания компании, в том числе открытие некогда закрытых промышленных производств», — сказал Глава региона.
Он отметил, что руководство республики постепенно находит пути решения проблем местных предприятий и особенно ярко это проявилось на примере «Башкирской содовой компании».
«Долгие годы проблемы предприятия копились и не решались. Недавнее решение на федеральном уровне по возвращению государству активов компании﻿ позитивно скажется на её работе и улучшении положения работников «БСК».
Ранее Глава республики во время общения с профсоюзным активом Башкирской содовой компании﻿ говорил, что власти Башкортостана поддержат исковые заявления Генеральной прокуратуры России по возврату акций «БСК» в государственную собственность.

Глава Башкортостана тогда отметил, что интересы республики в этом случае не пострадают, а еще больше укрепятся для дальнейшего управления компанией, после того как будут приняты все судебные решения.

«Мы предполагаем, что акции вернутся в собственность Российской Федерации. Наше положение только упрочится и пакет наш будет существенным, и мы будем управлять предприятием, остается немного подождать», — сказал руководитель республики.

Азат Гиззатуллин
Теги: БСК, Радий Хабиров, экология
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