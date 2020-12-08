Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.25 ↓

EUR 89.96 ↑

8 декабря Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уточнение: дело в отношении экс-главы Баймака выделено в отдельное производство

ПОЛИТИКА

Уголовное дело в отношении экс-главы Баймакского района Башкирии Ильшата Ситдикова было выделено в отдельное производство из ранее возбужденного уголовного дела в отношении неустановленного круга лиц, а не возбуждено вновь, как сообщалось ранее. Об этом «Башинформу» сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с процессуальными особенностями хода следствия.

В отношении Ситдикова был решен вопрос о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела по статье 293 УК РФ («Халатность»). По этой статье предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.

«По процессуальным последствиям вновь возбужденное уголовное дело и выделенное в отдельное производство из другого дела – равнозначны, — пояснил руководитель центра противодействия коррупции и ветеран органов безопасности Илья Якупов. – Дело выделяется в том случае, когда в ходе предварительного следствия устанавливается, что два преступления не связаны между собой. В остальном выделенное дело и первоначальное расследуются одинаково».
Следствием проверяются данные о том, что Ситдиков допустил ненадлежащее исполнение обязанностей главы администрации при контроле за исполнением контракта на реконструкцию городского стадиона «Труд» стоимостью 82 млн рублей. В частности, Ситдиков подписал муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции стадиона, в соответствии с условиями которого застройщик практически бесконтрольно осуществлял строительство стадиона и, чем воспользовавшись, совершил хищение части денежных средств в размере 3 млн рублей, выделенных на строительство. По данному факту будет проведена доследственная проверка и дана юридическая оценка.

Также, по некоторым сведениям, Ситдиков финансировал запрещенную на территории России организацию «Башкорт», которую суд признал экстремистской.

ИА «Башинформ»
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Будут ли для школьников продлеваться новогодние каникулы в 2021 году?
Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин в программе «Интервью» на ГТРК «Башкортостан» ответил на вопрос, будут ли продлеваться новогодние кан
В Башкирии сгорел жилой дом: погибли родители с двумя детьми
В Бижбулякском районе Башкирии ночью 8 декабря в жилом доме по улице Шоссейной в селе Малый Менеуз произошел пожар. На место были направлены силы и средс
Радий Хабиров подверг критике руководство БСК за экологическую ситуацию в Стерлитамаке
Глава Башкортостана Радий Хабиров на выездном заседании правительства в Стерлитамаке, которое прошло накануне, 7 декабря, особо отметил необходимость улу
Ковид меняет традиции: глава Минобрнауки Башкирии сообщил о судьбе главных новогодних елок
В Башкирии по празднованию Нового года в дошкольных учреждениях вопрос решен: утренники для детей будут, но из-за коронавируса, с определенными ограничен
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть