Уточнение: дело в отношении экс-главы Баймака выделено в отдельное производство

Уголовное дело в отношении экс-главы Баймакского района Башкирии Ильшата Ситдикова было выделено в отдельное производство из ранее возбужденного уголовного дела в отношении неустановленного круга лиц, а не возбуждено вновь, как сообщалось ранее. Об этом «Башинформу» сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с процессуальными особенностями хода следствия.

В отношении Ситдикова был решен вопрос о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела по статье 293 УК РФ («Халатность»). По этой статье предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.

«По процессуальным последствиям вновь возбужденное уголовное дело и выделенное в отдельное производство из другого дела – равнозначны, — пояснил руководитель центра противодействия коррупции и ветеран органов безопасности Илья Якупов. – Дело выделяется в том случае, когда в ходе предварительного следствия устанавливается, что два преступления не связаны между собой. В остальном выделенное дело и первоначальное расследуются одинаково».

Следствием проверяются данные о том, что Ситдиков допустил ненадлежащее исполнение обязанностей главы администрации при контроле за исполнением контракта на реконструкцию городского стадиона «Труд» стоимостью 82 млн рублей. В частности, Ситдиков подписал муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции стадиона, в соответствии с условиями которого застройщик практически бесконтрольно осуществлял строительство стадиона и, чем воспользовавшись, совершил хищение части денежных средств в размере 3 млн рублей, выделенных на строительство. По данному факту будет проведена доследственная проверка и дана юридическая оценка.

Также, по некоторым сведениям, Ситдиков финансировал запрещенную на территории России организацию «Башкорт», которую суд признал экстремистской.