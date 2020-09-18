Фото: Олег Яровиков Есть премьер; действия в отношении БСК; остановка «чудовищной» стройки - неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

Хабиров остановил скандальную стройку в Уфе; Андрей Назаров стал премьер-министром; какие действия будут в отношении БСК; от COVID скончался молодой уфимец. Все главные новости недели – в одном материале «Башинформа».

Есть премьер

17 сентября депутаты Госсобрания Башкирии на первом заседании осенней сессии дали свое единогласное согласие на назначение премьер-министром правительства республики первого вице-премьера Андрея Назарова. Его кандидатуру представил глава региона Радий Хабиров, который отметил, что Назаров много сделал для развития республики и «давно стал фигурой федерального масштаба». Объясняя свой выбор, Хабиров заметил, что «привык решать сложные задачи в своей команде с людьми успешными, даже порой дерзкими». В тот же день он подписал указ о назначении Андрея Назарова премьер-министром правительства республики. Новый состав правительства РБ будет сформирован в течение месяца. По словам избранного премьера, некоторые люди уйдут из правительства.

«Это чудовищно»: Как Хабиров остановил скандальную стройку

«Никакой застройки тут не будет», — заявил глава Башкирии Радий Хабиров, прибыв ранним утром 16 сентября на проблемную стройку на ул. Руставели, 5, в Уфе, где девелопер «ПСК-6», принадлежащий депутату горсовета Андрею Носкову, начал строительство 34-этажной высотки в 10 метрах от жилого дома. Ранее местные жители выступали против стройки: выходили на пикеты, объявляли голодовку. Хабиров потребовал от строителей сворачивать все работы на объекте. «Строить вы тут не будете, я вечером проконтролирую. Бессовестные люди!» — сказал глава. Он отметил, что слишком компактная застройка дворов в Уфе недопустима, она не только нарушает права жителей на инсоляцию и другие санитарные показатели, но и уродует эстетику города. Жители прилегающих домов одобрили это решение и сообщили, что стройка остановилась через 20 минут после визита главы региона. Позже, комментируя свой внезапный визит на стройку, Радий Хабиров сообщил, что решение было спонтанным, но осознанным. «То, что было на Шота Руставели – это, конечно, чудовищно», — заявил он.

COVID-19: скончался молодой уфимец, самоизоляцию продлили

17 сентября глава Башкирии своим указом продлил самоизоляцию для постояльцев социальных приютов до 15 октября. А главам госорганов разрешил командировки в неблагополучные по коронавирусу регионы и страны только в исключительных случаях.

16 сентября в Башкирии пополнился печальный список жертв коронавируса — скончался 34-летний уфимец. Общее число летальных исходов от ковид составило 32 человека. На 18 сентября в регионе зарегистрировано 8 350 случаев ковид, в среднем в сутки выявляется около 30 зараженных. В числе инфицированных — 90 сотрудников «НефАЗа», а также депутаты Госсобрания. За вспышку коронавируса на заводе суд оштрафовал «НефАЗ» на 200 тысяч рублей.

По БСК: вернуть утраченное и наказать виновных

15 сентября на нефтегазохимическом форуме в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров пообщался с менеджментом Башкирской содовой компании. Гендиректор БСК Эдуард Давыдов рассказал главе, что компания разрабатывает комплекс мер, которые позволят безопасно добывать сырье из котлована горы Шахтау ниже водонесущих уровней. Радий Хабиров обратил внимание, что помимо решения сырьевой проблемы надо всерьез думать об экологических вопросах и сохранении рабочих мест. «Мы готовы вам во всем плечо подставить, давайте дальше двигаться вместе», — сказал глава.

17 сентября в эфире «Business FM Уфа» Радий Хабиров обозначил четкую позицию по акциям БСК, которые республика потеряла из-за чьих-то «телодвижений в 2007-2013 годах»: вернуть утраченное и наказать виновных. «Я против термина «национализация» как описания наших действий в отношении БСК», — сказал глава, пояснив, что республика не хочет получить компанию целиком, а только вернуть прежний объем пакета — 62%, и «чтобы ущерб нам компенсировали».

Ранее Арбитражный суд РБ принял заявление от «Регфонда» правительства РБ о привлечении его в качестве третьего лица к делу о взыскании в пользу государства акций БСК.

Лучше, чем в Советском Союзе

16 сентября глава Башкирии Радий Хабиров во время рабочей поездки по северо-востоку республики ознакомился с ходом строительства завода по производству высших категорий семян зерновых культур в селе Ярославка Дуванского района. Инвестпроект в 147 млн рублей должен быть реализован до 2024 года. Проезжая село Тастуба, глава республики увидел стоящих в пикете женщин с плакатами и сделал незапланированную остановку. Выяснилось, что так они решили обратить внимание на незавершенное строительство местной школы. Радий Хабиров заверил, что школа в Тастубе будет достроена и откроется 1 сентября 2021 года. По его словам, стройка затянулась из-за недобросовестного подрядчика. Школу и детсад построят также в новом микрорайоне Северный села Месягутово.

2 октября в селе Верхние Киги Кигинского района заработает «Молочная кухня», здание для которой построили в чистом поле всего за три месяца. В итоге 1369 детей будут получать натуральную молочную продукцию. «Мы возродили и создали в Башкортостане уникальную сеть молочных кухонь. Сделали её даже лучше, чем было в Советском Союзе», — поделился Хабиров, заметив, что пока ни один регион в России не смог возродить такую систему. Во время общения с сотрудниками Нижнекигинского дома культуры глава региона сообщил, что в Башкирии примут программу по финансовой поддержке сельских работников культуры по аналогии с программой «Сельский тренер».

В Башкирии ввели «тихий час»

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли в окончательном чтении закон, запрещающий проводить шумные ремонтные работы в многоквартирных домах в период с 13 до 15 часов. Нарушителей спокойствия в «тихий час» будут штрафовать от одной тысячи до 15 тысяч рублей. Исключение только для новостроек и особых случаев – ликвидация аварии или неотложные работы, связанные с обеспечением безопасности граждан.

Набережная Уфы – это клондайк для бизнеса

Глава Башкирии сам займется развитием новой уфимской набережной. Об этом Радий Хабиров заявил 15 сентября на совещании в правительстве. «Набережная представляет интерес для бизнеса. Поэтому мы создаем рабочую группу, возглавлю ее я сам. Цель рабочей группы – привлечь туда бизнес, потому что мы не можем все делать за счет бюджета», — сообщил глава. По его словам, к проекту также будет привлечен известный ресторатор Александр Антонов. «Не просто там рестораны поставить, там можно организовать ледовую коробку, создать спортивные, развлекательные участки. Там вообще, в моем понимании, такой клондайк для бизнеса. Поэтому, я подумал, что начну этот процесс под своим патронажем», — пояснил свое решение Радий Хабиров в эфире радиостанции «Бизнес FM Уфа».

Про победу «Единой России»

На прошедших 13 сентября выборах депутатов местных советов, в ходе которых заместили 1 753 мандата, победу в Башкирии одержала партия «Единая Россия», набравшая 70% голосов избирателей. На втором месте – КПРФ, получившая 4,4 % голосов, на третьем – ЛДПР (3%). Депутаты-самовыдвиженцы набрали около 14% голосов, информировал «Башинформ». По данным ЦИК Башкирии, явка избирателей превысила 52%. Также в ЦИК региона поступили 122 обращения, нарушения не подтвердились. Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил руководителя регионального ЦИКа Илону Макаренко за чистую выборную кампанию и качественную работу в ходе Единого дня голосования.