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В Башкирии принят закон «о тихом часе», вводящий запрет на шумный ремонт в квартирах

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии принят закон «о тихом часе», вводящий запрет на шумный ремонт в квартирах Фото: Олег Яровиков

Депутаты Госсобрания Башкортостана сегодня на первом пленарном заседании осенней сессии приняли в окончательном чтении закон, запрещающий проводить шумные ремонтные работы в многоквартирных домах и общежитиях в период с 13 до 15 часов. Нарушителей спокойствия в «тихий час» будут штрафовать.

Граждан ждет штраф от одной тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц предусмотрены штрафы от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

При этом депутаты сделали исключение для новостроек, «тихого часа» в новых домах не будет полтора года с момента ввода в эксплуатацию. Запрет не будет распространяться и на особые случаи – такие, как ликвидация аварии или неотложные работы, связанные с обеспечением безопасности граждан.

В пресс — службе Госсобрания Башкортостана пояснили, что закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Азат Гиззатуллин
Теги: Госсобрание РБ, тихий час, ремонт
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