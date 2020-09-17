Фото: Олег Яровиков В Башкирии принят закон «о тихом часе», вводящий запрет на шумный ремонт в квартирах Фото: Олег Яровиков

Депутаты Госсобрания Башкортостана сегодня на первом пленарном заседании осенней сессии приняли в окончательном чтении закон, запрещающий проводить шумные ремонтные работы в многоквартирных домах и общежитиях в период с 13 до 15 часов. Нарушителей спокойствия в «тихий час» будут штрафовать.

Граждан ждет штраф от одной тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц предусмотрены штрафы от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

При этом депутаты сделали исключение для новостроек, «тихого часа» в новых домах не будет полтора года с момента ввода в эксплуатацию. Запрет не будет распространяться и на особые случаи – такие, как ликвидация аварии или неотложные работы, связанные с обеспечением безопасности граждан.

В пресс — службе Госсобрания Башкортостана пояснили, что закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.