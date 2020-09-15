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15 сентября Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии лично будет заниматься развитием новой уфимской набережной

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии лично будет заниматься развитием новой уфимской набережной Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров лично будет заниматься развитием новой набережной реки Белой. Об этом он заявил 15 сентября на оперативном совещании в правительстве РБ.

«Она у нас выстраданная. Сколько копий сломали вокруг этой набережной, наверное, ни одна набережная этого не знает. Но теперь она все-таки у нас есть. Что-то осталось доделать, но главная задача, которая стоит перед нами, это вдохнуть в нее жизнь. Эта работа касается и Министерства культуры РБ, и социального блока Уфы. Но это набережная представляет и интерес для бизнеса. Поэтому мы создаем рабочую группу, возглавлю ее я сам. Цель рабочей группы – привлечь туда бизнес, потому что мы не можем все делать за счет бюджета», — сообщил глава республики.

По его словам, при развитии набережной нужно привлекать различные активности, строить рестораны, всевозможные детские и спортивные объекты. Что касается бизнеса, то здесь будет привлечен известный ресторатор Александр Антонов.

«У него большой опыт развития подобных территорий. Он в хорошем смысле слова вдыхает в них жизнь. Поэтому мы договорились, что он будет неким секретарем на общественных началах в этой комиссии. К концу лета следующего года на набережной должны появиться первые стационарные рестораны, объекты отдыха. Набережная по своим показателям очень хорошая: и протяженная, и много места, где можно создать активности, — сказал Радий Хабиров. — За эти два месяца делаю еще одну публичную оферту. Я ко всем бизнесменам обращаюсь: кто хочет реализовать свои хорошие идеи, но подчеркиваю, идеи, которые стоят набережной миллионного города четырехмиллионной республики. Я сам лично буду этим заниматься, поэтому обращайтесь ко мне, к моей администрации, к администрации Уфы. Тут действительно нужны мои усилия, мое слово, чтобы бизнесмен туда зашел под гарантии».

ИА «Башинформ»
Теги: благоустройство
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