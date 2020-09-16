Программа «Молочных кухонь» в Башкирии стала самой масштабной в России среди регионов

Фото: Олег Яровиков























Фото: Олег Яровиков

1369 детей в возрасте детей до трех лет будут обеспечены продукцией «Молочной кухни», которая заработает в селе Верхние Киги Кигинского района 2 октября. Здание было построено в рекордно короткие сроки, еще три месяца назад на его месте было чистое поле. Стоимость строительства составила 47,7 млн рублей. Мощности позволяют перерабатывать до 3,5 тонны молока в сутки.

Директор «Молочной кухни» Эльдар Сайгафаров рассказал, что сырье поставляется с Месягутовского молочноконсервного комбината. Готовую продукцию кроме детей будут получать беременные и кормящие матери по медицинским показателям.

Председатель Госкомторговли Алексей Гусев отметил, что продукция молочных кухонь уже поставляется в 160 магазинов региональных торговых сетей республики, есть 97 раздаточных пунктов. По производству продукции молочные кухни уже вышли на 15 место по объемам, в планах наладить выпуск полезных молочных продуктов для взрослого населения.

Радий Хабиров поручил проработать с Минздравом Башкортостана вопрос поставки продукции молочных кухонь в больницы республики.

«Когда вы видите на упаковке знак «Молочной кухни», вы смело ее можете покупать, это своего рода гарантия качества. Это и полезно и вкусно. Могу сегодня с гордостью сказать, мы в республике возродили молочную кухню и сделали ее лучше, чем это было в советские времена», — сказал Радий Хабиров.

«За два года мы открыли производства в Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, Белорецке, Сибае и на северо-востоке республики – в селе Верхние Киги. Могу с уверенностью сказать, что такой масштабной программы по обеспечению наших малышей натуральной молочной продукцией нет ни в одном регионе России. По сути, мы охватили молочными кухнями все районы Башкортостана. Организовали 97 пунктов выдачи, в том числе в аптеках и магазинах. И сейчас практически все молодые мамочки могут кормить своих деток кефиром, творогом, йогуртами и другими качественными продуктами, причем обязательное условие – из местного молока. Важно, что детки в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, имеющие на это право, получают молочную продукцию бесплатно. Все остальные могут приобрести её по минимальной цене. На самом деле это очень важная история. И мы будем её продолжать, несмотря ни на какие сложности в экономике. Потому что речь идёт о здоровье детей, а это превыше всего», — написал глава региона.

Также руководитель республики предложил продумать идею продажи кумыса через сеть молочных кухонь. По его словам, через точки молочных кухонь можно продавать и другие полезные продукты, например, фиточай. Пока ни один регион в России не смог возродить такую систему молочных кухонь с полным циклом производства, раздачи и продажи продукции, написал глава Башкортостана на своей странице в социальных сетях.