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В Башкирии за сутки внебольничной пневмонией заболели 116 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за сутки внебольничной пневмонией заболели 116 человек Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за минувшие сутки внебольничная пневмония зарегистрирована у 116 человек, сообщает региональный Минздрав. COVID-19 подтвержден у 33 жителей республики.

Всего с начала пандемии в Башкортостане зарегистрировано 8 350 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в стационарах находятся 29 инфицированных. Пациентов в тяжелом состоянии и на ИВЛ нет. Амбулаторно лечатся 464 человека.

За сутки с выздоровлением выписаны 48 пациентов с COVID-19 и 86 выздоровевших с пневмонией. Новых случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано. Число умерших по-прежнему составляет 32 человека, информирует ведомство.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, пневмония
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