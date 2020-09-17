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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Термин «национализация» в отношении БСК не подходит - Радий Хабиров

ПОЛИТИКА

«Я против термина «национализация» как описания наших действий в отношении «Башкирской содовой компании», — высказался глава Башкирии Радий Хабиров в эфире радиостанции «Бизнес FM Уфа». Он пояснил, что республика не хочет получить компанию целиком, а только вернуть прежний объем пакета — 62% (сейчас у Башкирии — 38%). «Государство должно участвовать в управлении. Те, кто говорят, а почему республика раньше не участвовала, бессовестно передергивают — у нее не было блокирующего пакета», — сказал Радий Хабиров в эфире.

Также одно из требований республиканских властей, отраженное в иске, направленном в Арбитражный суд, — возмещение ущерба, который понес региональный бюджет за семь лет с года создания «БСК», куда вошли стерлитамакские заводы «Каустик» и «Сода» (а также завод в Березниках Пермского края).

«Я готов работать с нынешним менеджментом «БСК», они специалисты в химической отрасли, но тут уж как совет директоров решит» , — сказал глава Башкирии.

Радий Хабиров выразил уверенность, что компания справится и с поиском сырья по цене, позволяющей выпускать высокомаржинальный продукт, и с модернизацией производства. «Оптимизацию расходов можно провести хотя бы за счет московского офиса компании, затраты на который составляют 1,5 млрд рублей в год», — заметил он.

Напугать бизнес историей с «БСК» он не боится: «Я лично общаюсь с инвесторами и даю им гарантии. А по поводу сделки по созданию «БСК» ни один бизнесмен с уважением не отозвался».

ИА «Башинформ»
Теги: Радий Хабиров, БСК
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