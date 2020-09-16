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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров дуванцам: Школу в Тастубе мы достроим, она откроется 1 сентября 2021 года

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Во время рабочих поездок по республике Радий Хабиров часто меняет свои маршруты и делает незапланированные остановки. Так случилось и сегодня в Дуванском районе. Проезжая село Тастуба и увидев из окна машины стоящих в пикете женщин с плакатами: «SOS, школа не строится», глава республики остановился, чтобы узнать, в чем суть проблемы, с которой жительницы района решили выйти на улицу. Во время общения выяснилось, что они решили обратить внимание на незавершенное строительство школы в селе Тастуба.

Радий Хабиров сказал, что он в курсе этой проблемы.

«Со своей стороны республика сделала всё, выделила деньги, проект был готов, но, к сожалению большому, был выбран недобросовестный подрядчик. Будем исправлять ситуацию, кому надо, дам по голове. Давайте немного наберемся терпения, этим вопросом лично займется вице-премьер Раиф Абдрахимов, курирующий строительство. 1 сентября 2021 года школа откроет свои двери. Я же был два года назад у вас и видел вашу школу, у детей хорошие успехи. Объясните и жителям села про это. Мы все поправим», — сказал Радий Хабиров.
Напомним, что два года назад, во время одной из первых своих рабочих поездок глава Башкортостана осмотрел аварийную школу в Тастубе 1974 года постройки, поручив включить строительство нового корпуса на 120 мест в Республиканскую адресную инвестиционную программу на 2020 год.

Азат Гиззатуллин
Теги: строительство школ, рабочие поездки
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