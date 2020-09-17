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Радий Хабиров о новой уфимской набережной: «Это клондайк для бизнеса»

ПОЛИТИКА
Фото: Ксения Калинина

Радий Хабиров о новой уфимской набережной: «Это клондайк для бизнеса» Фото: Ксения Калинина

Сегодня, 17 сентября, в эфире радиостанции «Бизнес FM Уфа» глава Башкирии Радий Хабиров вновь затронул тему новой набережной реки Белой в Уфе. По его словам, набережная имеет не столько городское, сколько общереспубликанское значение.

«Не просто там рестораны поставить, там можно организовать ледовую коробку, создать спортивные, развлекательные участки. Там вообще, в моем понимании, такой клондайк для бизнеса. Поэтому, я подумал, что начну этот процесс под своим патронажем», — заявил он в эфире.

Ранее сообщалось, что Радий Хабиров лично будет заниматься развитием новой набережной реки Белой.

«Она у нас выстраданная. Сколько копий сломали вокруг этой набережной, наверное, ни одна набережная этого не знает. Но теперь она все-таки у нас есть. Что-то осталось доделать, но главная задача, которая стоит перед нами, это вдохнуть в нее жизнь. Эта работа касается и Министерства культуры РБ, и социального блока Уфы. Но эта набережная представляет и интерес для бизнеса. Поэтому мы создаем рабочую группу, возглавлю ее я сам. Цель рабочей группы — привлечь туда бизнес, потому что мы не можем всё делать за счет бюджета», — сказал глава республики на оперативном совещании в правительстве.

Известно, что по части бизнеса к проекту будет привлечен известный ресторатор Александр Антонов.

ИА «Башинформ»
Теги: Радий Хабиров, набережная Уфы
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