У новоизбранных депутатов парламента Башкирии заподозрили коронавирус
У новоизбранных депутатов парламента Башкирии заподозрили коронавирус Фото: ИА «Башинформ»
Парламент Башкортостана намерен усилить профилактические меры безопасности из-за роста числа заболевших коронавирусом среди депутатов. Об этом 17 сентября на пленарном заседании заявил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.
По его словам, есть заболевшие как среди депутатов, так и среди работников секретариата, и число их увеличивается.
«Сегодня по состоянию здоровья, в том числе в связи с высокой температурой, на заседании парламента не смогли присутствовать двое новых наших депутатов, вошедшие в состав парламента по итогам недавних выборов – Салават Хусаинов и Флюр Уразметов. Диагнозы у них еще будут уточняться. Надеемся, что худшие предположения не оправдаются», — сказал Константин Толкачев.Как информировало агентство «Башинформ», за последние сутки в Башкирии зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 8 317 подтвержденных случаев COVID-19. Число умерших составляет 32 человека.