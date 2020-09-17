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17 сентября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

У новоизбранных депутатов парламента Башкирии заподозрили коронавирус

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

У новоизбранных депутатов парламента Башкирии заподозрили коронавирус Фото: ИА «Башинформ»

Парламент Башкортостана намерен усилить профилактические меры безопасности из-за роста числа заболевших коронавирусом среди депутатов. Об этом 17 сентября на пленарном заседании заявил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

По его словам, есть заболевшие как среди депутатов, так и среди работников секретариата, и число их увеличивается.

«Сегодня по состоянию здоровья, в том числе в связи с высокой температурой, на заседании парламента не смогли присутствовать двое новых наших депутатов﻿, вошедшие в состав парламента по итогам недавних выборов – Салават Хусаинов и Флюр Уразметов. Диагнозы у них еще будут уточняться. Надеемся, что худшие предположения не оправдаются», — сказал Константин Толкачев.
Как информировало агентство «Башинформ», за последние сутки в Башкирии зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 8 317 подтвержденных случаев COVID-19. Число умерших составляет 32 человека.

ИА «Башинформ»
Теги: депутаты, Госсобрание РБ
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