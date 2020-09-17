В Башкирии за сутки выявлен 31 больной коронавирусом и 91 - пневмонией

За последние сутки в Башкирии зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусом, сообщили в республиканском Минздраве.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 8 317 подтвержденных случаев COVID-19.

На сегодняшний день в стационарах находится 31 инфицированный новой коронавирусной инфекцией, один из них — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 477 человек.

«За сутки с выздоровлением выписаны 28 пациентов, всего с начала пандемии выписаны из больниц 7 777 человек, — констатировали в ведомстве. — Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Число умерших по-прежнему составляет 32 человека».

Между тем с диагнозом внебольничная пневмония за последние сутки госпитализирован 91 человек. Выписаны из больниц с выздоровлением 78 пациентов.