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В Башкирии за сутки выявлен 31 больной коронавирусом и 91 - пневмонией

ОБЩЕСТВО

За последние сутки в Башкирии зарегистрирован 31 новый случай заболевания коронавирусом, сообщили в республиканском Минздраве.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 8 317 подтвержденных случаев COVID-19.

На сегодняшний день в стационарах находится 31 инфицированный новой коронавирусной инфекцией, один из них — в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 477 человек.

«За сутки с выздоровлением выписаны 28 пациентов, всего с начала пандемии выписаны из больниц 7 777 человек, — констатировали в ведомстве. — Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Число умерших по-прежнему составляет 32 человека».
Между тем с диагнозом внебольничная пневмония за последние сутки госпитализирован 91 человек. Выписаны из больниц с выздоровлением 78 пациентов.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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