Новости Башкортостана и Уфы
76.45
0
82.39
0
74.99
-0.92
2+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
СВОих не бросаем
Вчера, 16:19

Бойцы батальона имени Шаймуратова призывают земляков вступать в новые добровольческие подразделения

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Вот только казалось бы недавно Башкирия встречала военнослужащих батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова, прибывших по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова в отпуск из зоны специальной военной операции, а уже республика вновь провожает их на передовую. Проводы бойцов состоялись сегодня, 25 марта, в Уфе.

Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
м
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
м
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Мужчин провожали их жёны, родители, дети, товарищи. Рядом с ними и ветеран СВО с позывным «Шах». Напомним, воин вернулся домой по причине достижения предельного возраста пребывания на воинской службе в зоне СВО. Но «Шах» вступил в ряды формирующегося в Башкирии нового добровольческого батальона имени Даяна Мурзина. Мужчина считает, что он не может оставаться в стороне, когда его боевые товарищи продолжают ковать Победу. Сейчас «Шах» входит в штаб формирования добровольческих батальонов имени Даяна Мурзина и «Северные Амуры» и пока занимается приёмом заявлений, объясняет будущим военнослужащим, как правильно писать автобиографию, порядок получения денежных выплат. «Шах» сегодня сообщил, что при зачислении в батальон учли его высшее образование и офицерский стаж в МВД. Поэтому он получит военное офицерское звание и поедет на службу в СВО как замполит батальона.

«Сегодня провожаю своих боевых товарищей на передовую. Был очень рад повидать их. Мои братья по оружию интересовались, как обстоят дела в процессе формирования новых батальонов, много ли добровольцев записались. Заверил, что мужчины активно записываются в батальоны и, можно сказать, рвутся в бой. Жители Башкирии, которые приходят в штаб, признаются, что они хотят поддержать „шаймуратовцев“ и „доставаловцев“ и мобилизованных из республики в скорейшем достижении Победы. У нас нет другой альтернативы, кроме Победы», — отметил «Шах» в беседе с корреспондентом информационного агентства «Башинформ».

Боец «Гюрза» в батальоне имени Шаймуратова служил фельдшером, недавно назначен командиром взвода, аттестовался и получил воинское звание лейтенанта. Воин рассказал корреспонденту информационного агентства «Башинформ», что отпуск он провёл в кругу семьи: с детьми, женой, родственниками.

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

«Для меня знаменательно, что застал со своими близкими начало поста — Рамадан. Отпуск прошел плодотворно. Посетил музеи, гулял с детьми в парках. Провёл в школе уроки мужества. Пообщался с учениками, они задавали правильные вопросы. Радует, что растут патриоты. Поблагодарил их за письма на передовую, а односельчан за постоянную гуманитарную помощь. Помощь республики, благодаря гражданам, правительству и самого Главы Радия Фаритовича Хабирова неоценима. У нас в месяц по две-три гумпомощи приходит. Даже сегодня мы увозим с Дуванского района УАЗик, который подготовили волонтёры района. Он полностью укомплектован и заправлен. С нами сегодня отбывают и те, кто прошёл лечение после ранения. Словом, мы чувствуем поддержку Башкирии. Так же будут обеспечиваться и новые батальоны, которые сейчас формируются. Кстати, очень здорово, что в Башкирии формируются новые добровольческие подразделения. Наш батальон — боевой и за восемь месяцев доказал, на что он способен. Имеет на счету не одну победу. Среди „шаймуратовцев“ есть те, кто выбыл по возрасту. Но они вступают в новые батальоны и это, конечно, вызывает уважение. План таков — пока не будет полной победы мы будем находиться в СВО», — сказал «Гюрза».

Воин в беседе не мог пройти мимо возмутившего его фейка. Напомним, недавно в интернете распространялась информация о том, что первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов, который сейчас служит в составе батальона имени Шаймуратова, якобы несколько недель назад в Уфе  вступил в конфликт с некими общественниками.

«8 марта мы отбыли из зоны СВО. Нас провожал Бадранов. Должен отметить что, Азат Шамилевич достойный человек, воин и настоящий патриот и является примером для других чиновников Российской Федерации. Он временно оставил свою должность и отправился защищать Родину. К сожалению, есть люди, которые распространяют фейк о нём. В интернете пишут, что Азат Шамилевич 9 марта в Уфе кого-то оскорбил и затеял с ним конфликт. Это полный абсурд. Как он мог это сделать, если в тот день он находился в зоне СВО и отправлял нас домой. К тем, кто распространяет лживую информацию, я хочу сказать: вступайте сами в батальон, приезжайте в наше расположение и сами убедитесь, что Бадранов на передовой. Он с нами рядом и мы все выполняем боевые задачи. Становитесь добровольцами и выполняйте свой долг, а ерундой в информационном поле заниматься не нужно. Тем самым вы вредите не только стране, но и самому себе», — подчеркнул «Гюрза».

Боец «Дрон», который сядет за руль УАЗа, о котором говорил его товарищ «Гюрза», добавил, что именно в боевых условиях люди становятся сплочёнными и искренними.

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

«Будущем воинам новых батальонов хотел бы пожелать поддерживать друг друга. Мы всегда готовы подставить плечо и верим, что товарищ тебя прикроет. То есть надо сродниться друг с другом, как братья. От этого многое зависит. Да, мы справляемся с поставленными боевыми задачами. Но то что рядом с нами будут нашей земляки —  это хорошо. Победа будет за нами, это безусловно. За нами правда», — сказал «Дрон».

К «Дрону» прижимается его маленькая дочь Дарина и дочь постарше — Валерия. «Очень любим папу, скучаем по нему и хотим, чтобы он поскорее вернулся», — говорят дети.

Его сестра Надежда украдкой утирает слёзы. Она рассказала, что её брат все дни отпуска занимался хозяйственными вопросами. А его родные каждый день пекли мясные пироги, резали салаты, варили супы.

«Я в курсе что в республике формируется новые добровольческие батальоны. Насколько я знаю, уже много мужчин подали заявление. В батальон имени Даяна Мурзина вступают ветераны СВО. Но также есть и те, кто впервые поедет на передовую. Их жёнам и матерям предстоит впервые провожать своих близких и ждать их. Хотела бы им пожелать терпения и мужества. Главное, верьте, что воины будут живы и здоровы. Молитесь за них и всё будет хорошо», — сказала Надежда.

Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Добавим, ранее о создании в Башкирии новых батальонов высказались вернувшиеся в отпуск со спецоперации мобилизованные жители республики. С их мнением можно ознакомиться в материале «Башинформа».

С начала объявления СВО в Башкирии сформировано три добровольческих батальона — имени Минигали ШаймуратоваАлександра Доставалова и Салавата Юлаева. Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно говорит, что республика будет оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим.

«Республика берет на себя всё, связанное с экипировкой, необходимой техникой, дополнительными мерами поддержки бойцов и их семей. Парни делают очень важное дело и сильно помогают стране. А мы сделаем всё, чтобы наши бойцы были защищены и максимально готовы к выполнению своих задач», — сказал руководитель региона.

Радий Хабиров отметил, что все действующие в республике меры поддержки участников СВО и членов их семей должны работать безупречно.

«В этой работе нет мелочей. Необходимо досконально разбираться в каждом поступающем к нам обращении. Все должно работать безупречно – то, что мы обещали», – сказал Радий Хабиров. 

Также добавим, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил чаще отправлять бойцов в отпуск из зоны СВО.

«Важная норма, которую мы не раз обсуждали с бойцами, — это, конечно, отпуска. Наши воины устают, испытывают огромный стресс, тяжело всё это переносят. Президент дал поручение раз в полгода предоставлять отпуск военнослужащим на 14 дней без учёта дороги», — прокомментировал предложение президента Глава Башкирии Радий Хабиров в Кремле.
Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика