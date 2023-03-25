Бойцы батальона имени Шаймуратова призывают земляков вступать в новые добровольческие подразделения

Вот только казалось бы недавно Башкирия встречала военнослужащих батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова, прибывших по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова в отпуск из зоны специальной военной операции, а уже республика вновь провожает их на передовую. Проводы бойцов состоялись сегодня, 25 марта, в Уфе.
Мужчин провожали их жёны, родители, дети, товарищи. Рядом с ними и ветеран СВО с позывным «Шах». Напомним, воин вернулся домой по причине достижения предельного возраста пребывания на воинской службе в зоне СВО. Но «Шах» вступил в ряды формирующегося в Башкирии нового добровольческого батальона имени Даяна Мурзина. Мужчина считает, что он не может оставаться в стороне, когда его боевые товарищи продолжают ковать Победу. Сейчас «Шах» входит в штаб формирования добровольческих батальонов имени Даяна Мурзина и «Северные Амуры» и пока занимается приёмом заявлений, объясняет будущим военнослужащим, как правильно писать автобиографию, порядок получения денежных выплат. «Шах» сегодня сообщил, что при зачислении в батальон учли его высшее образование и офицерский стаж в МВД. Поэтому он получит военное офицерское звание и поедет на службу в СВО как замполит батальона.
«Сегодня провожаю своих боевых товарищей на передовую. Был очень рад повидать их. Мои братья по оружию интересовались, как обстоят дела в процессе формирования новых батальонов, много ли добровольцев записались. Заверил, что мужчины активно записываются в батальоны и, можно сказать, рвутся в бой. Жители Башкирии, которые приходят в штаб, признаются, что они хотят поддержать „шаймуратовцев“ и „доставаловцев“ и мобилизованных из республики в скорейшем достижении Победы. У нас нет другой альтернативы, кроме Победы», — отметил «Шах» в беседе с корреспондентом информационного агентства «Башинформ».
Боец «Гюрза» в батальоне имени Шаймуратова служил фельдшером, недавно назначен командиром взвода, аттестовался и получил воинское звание лейтенанта. Воин рассказал корреспонденту информационного агентства «Башинформ», что отпуск он провёл в кругу семьи: с детьми, женой, родственниками.
«Для меня знаменательно, что застал со своими близкими начало поста — Рамадан. Отпуск прошел плодотворно. Посетил музеи, гулял с детьми в парках. Провёл в школе уроки мужества. Пообщался с учениками, они задавали правильные вопросы. Радует, что растут патриоты. Поблагодарил их за письма на передовую, а односельчан за постоянную гуманитарную помощь. Помощь республики, благодаря гражданам, правительству и самого Главы Радия Фаритовича Хабирова неоценима. У нас в месяц по две-три гумпомощи приходит. Даже сегодня мы увозим с Дуванского района УАЗик, который подготовили волонтёры района. Он полностью укомплектован и заправлен. С нами сегодня отбывают и те, кто прошёл лечение после ранения. Словом, мы чувствуем поддержку Башкирии. Так же будут обеспечиваться и новые батальоны, которые сейчас формируются. Кстати, очень здорово, что в Башкирии формируются новые добровольческие подразделения. Наш батальон — боевой и за восемь месяцев доказал, на что он способен. Имеет на счету не одну победу. Среди „шаймуратовцев“ есть те, кто выбыл по возрасту. Но они вступают в новые батальоны и это, конечно, вызывает уважение. План таков — пока не будет полной победы мы будем находиться в СВО», — сказал «Гюрза».
Воин в беседе не мог пройти мимо возмутившего его фейка. Напомним, недавно в интернете распространялась информация о том, что первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов, который сейчас служит в составе батальона имени Шаймуратова, якобы несколько недель назад в Уфе вступил в конфликт с некими общественниками.
«8 марта мы отбыли из зоны СВО. Нас провожал Бадранов. Должен отметить что, Азат Шамилевич достойный человек, воин и настоящий патриот и является примером для других чиновников Российской Федерации. Он временно оставил свою должность и отправился защищать Родину. К сожалению, есть люди, которые распространяют фейк о нём. В интернете пишут, что Азат Шамилевич 9 марта в Уфе кого-то оскорбил и затеял с ним конфликт. Это полный абсурд. Как он мог это сделать, если в тот день он находился в зоне СВО и отправлял нас домой. К тем, кто распространяет лживую информацию, я хочу сказать: вступайте сами в батальон, приезжайте в наше расположение и сами убедитесь, что Бадранов на передовой. Он с нами рядом и мы все выполняем боевые задачи. Становитесь добровольцами и выполняйте свой долг, а ерундой в информационном поле заниматься не нужно. Тем самым вы вредите не только стране, но и самому себе», — подчеркнул «Гюрза».
Боец «Дрон», который сядет за руль УАЗа, о котором говорил его товарищ «Гюрза», добавил, что именно в боевых условиях люди становятся сплочёнными и искренними.
«Будущем воинам новых батальонов хотел бы пожелать поддерживать друг друга. Мы всегда готовы подставить плечо и верим, что товарищ тебя прикроет. То есть надо сродниться друг с другом, как братья. От этого многое зависит. Да, мы справляемся с поставленными боевыми задачами. Но то что рядом с нами будут нашей земляки — это хорошо. Победа будет за нами, это безусловно. За нами правда», — сказал «Дрон».
К «Дрону» прижимается его маленькая дочь Дарина и дочь постарше — Валерия. «Очень любим папу, скучаем по нему и хотим, чтобы он поскорее вернулся», — говорят дети.
Его сестра Надежда украдкой утирает слёзы. Она рассказала, что её брат все дни отпуска занимался хозяйственными вопросами. А его родные каждый день пекли мясные пироги, резали салаты, варили супы.
«Я в курсе что в республике формируется новые добровольческие батальоны. Насколько я знаю, уже много мужчин подали заявление. В батальон имени Даяна Мурзина вступают ветераны СВО. Но также есть и те, кто впервые поедет на передовую. Их жёнам и матерям предстоит впервые провожать своих близких и ждать их. Хотела бы им пожелать терпения и мужества. Главное, верьте, что воины будут живы и здоровы. Молитесь за них и всё будет хорошо», — сказала Надежда.
Добавим, ранее о создании в Башкирии новых батальонов высказались вернувшиеся в отпуск со спецоперации мобилизованные жители республики. С их мнением можно ознакомиться в материале «Башинформа».
С начала объявления СВО в Башкирии сформировано три добровольческих батальона — имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева. Глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно говорит, что республика будет оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим.
«Республика берет на себя всё, связанное с экипировкой, необходимой техникой, дополнительными мерами поддержки бойцов и их семей. Парни делают очень важное дело и сильно помогают стране. А мы сделаем всё, чтобы наши бойцы были защищены и максимально готовы к выполнению своих задач», — сказал руководитель региона.
Радий Хабиров отметил, что все действующие в республике меры поддержки участников СВО и членов их семей должны работать безупречно.
«В этой работе нет мелочей. Необходимо досконально разбираться в каждом поступающем к нам обращении. Все должно работать безупречно – то, что мы обещали», – сказал Радий Хабиров.
Также добавим, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил чаще отправлять бойцов в отпуск из зоны СВО.
«Важная норма, которую мы не раз обсуждали с бойцами, — это, конечно, отпуска. Наши воины устают, испытывают огромный стресс, тяжело всё это переносят. Президент дал поручение раз в полгода предоставлять отпуск военнослужащим на 14 дней без учёта дороги», — прокомментировал предложение президента Глава Башкирии Радий Хабиров в Кремле.