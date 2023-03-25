Бойцы батальона имени Шаймуратова призывают земляков вступать в новые добровольческие подразделения

«Для меня знаменательно, что застал со своими близкими начало поста — Рамадан. Отпуск прошел плодотворно. Посетил музеи, гулял с детьми в парках. Провёл в школе уроки мужества. Пообщался с учениками, они задавали правильные вопросы. Радует, что растут патриоты. Поблагодарил их за письма на передовую, а односельчан за постоянную гуманитарную помощь. Помощь республики, благодаря гражданам, правительству и самого Главы Радия Фаритовича Хабирова неоценима. У нас в месяц по две-три гумпомощи приходит. Даже сегодня мы увозим с Дуванского района УАЗик, который подготовили волонтёры района. Он полностью укомплектован и заправлен. С нами сегодня отбывают и те, кто прошёл лечение после ранения. Словом, мы чувствуем поддержку Башкирии. Так же будут обеспечиваться и новые батальоны, которые сейчас формируются. Кстати, очень здорово, что в Башкирии формируются новые добровольческие подразделения. Наш батальон — боевой и за восемь месяцев доказал, на что он способен. Имеет на счету не одну победу. Среди „шаймуратовцев“ есть те, кто выбыл по возрасту. Но они вступают в новые батальоны и это, конечно, вызывает уважение. План таков — пока не будет полной победы мы будем находиться в СВО», — сказал «Гюрза».

Воин в беседе не мог пройти мимо возмутившего его фейка. Напомним, недавно в интернете распространялась информация о том, что первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов, который сейчас служит в составе батальона имени Шаймуратова, якобы несколько недель назад в Уфе вступил в конфликт с некими общественниками.

«8 марта мы отбыли из зоны СВО. Нас провожал Бадранов. Должен отметить что, Азат Шамилевич достойный человек, воин и настоящий патриот и является примером для других чиновников Российской Федерации. Он временно оставил свою должность и отправился защищать Родину. К сожалению, есть люди, которые распространяют фейк о нём. В интернете пишут, что Азат Шамилевич 9 марта в Уфе кого-то оскорбил и затеял с ним конфликт. Это полный абсурд. Как он мог это сделать, если в тот день он находился в зоне СВО и отправлял нас домой. К тем, кто распространяет лживую информацию, я хочу сказать: вступайте сами в батальон, приезжайте в наше расположение и сами убедитесь, что Бадранов на передовой. Он с нами рядом и мы все выполняем боевые задачи. Становитесь добровольцами и выполняйте свой долг, а ерундой в информационном поле заниматься не нужно. Тем самым вы вредите не только стране, но и самому себе», — подчеркнул «Гюрза».

Боец «Дрон», который сядет за руль УАЗа, о котором говорил его товарищ «Гюрза», добавил, что именно в боевых условиях люди становятся сплочёнными и искренними.