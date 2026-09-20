Представители партий признали итоги выборов в Башкирии

Трехдневное голосование в республике прошло без нарушений и эксцессов, были созданы равные условия для конкуренции, а избиратели продемонстрировали заинтересованность и высокую явку. Такой итог озвучили представители политических партий по следам прошедших выборов.

Так, руководитель аппарата ЛДПР в Башкирии Ляйсан Гарипова считает, что избирательная кампания в республике прошла в спокойной и конструктивной обстановке, у кандидатов была здоровая конкуренция.