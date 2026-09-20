Представители партий признали итоги выборов в Башкирии

Трехдневное голосование в республике прошло без нарушений и эксцессов, были созданы равные условия для конкуренции, а избиратели продемонстрировали заинтересованность и высокую явку. Такой итог озвучили представители политических партий по следам прошедших выборов.
Так, руководитель аппарата ЛДПР в Башкирии Ляйсан Гарипова считает, что избирательная кампания в республике прошла в спокойной и конструктивной обстановке, у кандидатов была здоровая конкуренция.
«Наша программа охватывала все аспекты жизни граждан, как в городах, так и в селах. Именно с этой программой мы пришли на выборы и в случае нашего избрания будем обязательно ее реализовывать. Надеюсь, каждый голос будет учтен», – подчеркнула она.
Мнение ЛДПР поддержал и руководитель регисполкома Башкортостанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Александр Мельников. Он отметил, что между партиями на выборах, несмотря на конкуренцию, ощущалась дружественная атмосфера.
«Еще до выборов мы в Общественной палате подписали соглашение с другими партнерами, чтобы вместе наблюдать за законностью и чистотой проведения выборов и, в принципе, со всеми коллегами вели конструктивный диалог», – сказал Мельников.
Представитель регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Башкирии Роберт Вагапов отметил, что от наблюдателей никаких жалоб не поступало.
«Я хотел бы сказать, что избирательная кампания прошла без каких-либо для нас эксцессов. Наблюдатели были. От них никаких отрицательных сигналов не поступало. Все прошло на соответствующем уровне», – подытожил Вагапов.
На отсутствие каких-либо жалоб обратил внимание и председатель Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в РБ Владимир Нагорный.
«Считаем, что избирательная кампания в Башкирии была хорошо организована, прошла без нарушений», — резюмировал он.
Отсутствие жалоб свидетельствует о прозрачности прошедших выборов, уверен председатель регионального отделения партии «Родина» в РБ Арсений Маслов.
«Я полагаю, что выборы были прозрачными. Это доказывает тот факт, что на избирательных участках велась видеофиксация, работали наблюдатели, в том числе от конкурирующих партий. Мы постоянно проводили мониторинг ситуации на избирательных участках. Очередной раз удостоверились, что в ЦИК республики работают высокопрофессиональные люди. Выборы прошли организованно, на хорошем уровне», – сказал представитель «Родины».
О хорошей явке и атмосфере на выборах заявил на брифинге избирательных штабов секретарь Совета регионального отделения в РБ политической партии «Новые люди» Руслан Давлетшин.
«Выборы очень показательные, потому что мы видим, что довольно хорошая явка, много людей. Лично я был свидетелем того, что большая очередь была у избирательных участков, и довольно-таки хорошая атмосфера непосредственно у большинства комиссий», – отметил спикер от «Новых людей».
Депутат Госдумы 8-го созыва и кандидат в депутаты парламента 9-го созыва от политической партии КПРФ Александр Ющенко также отдал должное избирателям, которые пришли исполнить свой гражданский долг, подчеркнув, что избирательная кампания прошла в сложнейших условиях.
«В нынешних внешнеполитических условиях надо быть крайне бдительными и наблюдателям, и участковым комиссиям, и председателям УИКов. В целом с этой задачей люди справились... Интерес к выборам появился, так как по стране явка достаточно высокая», — подчеркнул Ющенко.
Председатель совета Башкортостанского регионального отделения политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» Руфина Шагапова отметила, что, по итогам выборов, необходим баланс политических сил без перекосов.
«В политической системе важен баланс. И партии с "зеленой повесткой" должны занимать определенную долю во власти. Это необходимо для того, чтобы при принятии важных решений соблюдался баланс между интересами экономики, развития производства и задачей сохранения окружающей среды, нужной как нам с вами сейчас, так и будущим поколениям», – уверена спикер.
Как ранее сообщал Башинформ, по данным ЦИК РБ, на 18 часов 20 сентября в выборах приняли участие 2 091 854 жителя Башкирии. Таким образом, явка на данный момент в регионе составила 71,52% от общего числа избирателей.
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