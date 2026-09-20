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22:08 (UTC+5), 20 Сентября 2026

В Башкирии рассказали о роли «зеленой повестки» в политике

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Сергей Николаев

Председатель совета Башкортостанского регионального отделения политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» Руфина Шагапова рассказала о роли «зеленой повестки» в современной политике.  

«В политической системе важен баланс. И партии с «зеленой повесткой» должны занимать определенную долю во власти. Это необходимо для того, чтобы при принятии важных решений соблюдался баланс между интересами экономики, развития производства и задачей сохранения окружающей среды, нужной как нам с вами сейчас, так и будущим поколениям. При этом «зеленых» в парламентах не должно быть слишком много, о чем хорошо говорит опыт Европы. Мы будем стремиться создать этот баланс интересов в системе власти», – заявила Руфина Шагапова. 

Как ранее сообщал Башинформ, по данным ЦИК РБ, на 18 часов 20 сентября в выборах приняли участие 2 091 854 жителя Башкирии. Таким образом, явка на данный момент в регионе составила 71,52% от общего числа избирателей.

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