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20:30 (UTC+5), 20 Сентября 2026

В ЦИК Башкирии назвали данные о явке на выборах на 18 часов

Также известно количество обращений за все три дня голосования.

Марат Гадилов – зампредседателя ЦИК РБ.
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Наталья Овчарук
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По данным ЦИК РБ, на 18 часов 20 сентября в выборах приняли участие 2 091 854 жителя Башкирии. Таким образом, явка на данный момент в регионе составила 71,52% от общего числа избирателей. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома республики Марат Гадилов.

«До начала голосования в Центризбирком республики поступило 81 обращение. Граждане просили разъяснить требования законодательства о выдвижении и регистрации кандидатов, по процедуре голосования, а также просили уточнить их персональные данные в листе избирателя в связи с переездом или изменениями в паспорте. Были зарегистрированы отдельные обращения по нарушениям избирательного законодательства отдельными кандидатами. По всем жалобам ЦИК республики провел тщательную проверку. Нарушения законодательства не установлены», — рассказал на брифинге заместитель председателя регионального Центризбиркома Марат Гадилов.

18 сентября в ЦИК Башкирии поступило девять обращений. Одно касалось нарушений со стороны кандидатов, в частности, коррупции. Как объяснил Марат Гадилов, заявителю не понравилось имущество и доходы кандидатов, в том числе выдвинутых не в нашем регионе.

19 сентября поступило четыре обращения. Они касались разъяснения избирательной кампании и нарушения агитации в одном из муниципалитетов. По словам зампредседателя регионального ЦИКа, информация не подтвердилась.

20 сентября, по информации Марата Гадилова, поступило обращение от КПРФ о недопуске наблюдателя на избирательный участок в Кировском районе Уфы.

«По данному вопросу проводится проверка», — заверил представитель ЦИК республики.

По словам председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, явка на выборах в Госдуму девятого созыва превысила явку на выборах 2021 года.

«Мы уже сейчас превысили явку по сравнению с мирными выборами 2021 года аналогичными», — приводит слова спикера РИА «Новости».

Ранее Башинформ сообщал о числе проголосовавших в закрытых учреждениях.

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