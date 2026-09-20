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16:48 (UTC+5), 20 Сентября 2026

В Башкирии назвали число проголосовавших в закрытых учреждениях

Голосование в закрытых учреждениях завершилось, сообщил журналистам в Уфе председатель Общественной наблюдательной комиссии Башкирии по обеспечению соблюдения прав человека в местах принудительного содержания Олег Галин.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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«Из трех тысяч человек, обладающих активным избирательным правом, проголосовали 2502. Это порядка 80 процентов. Голосование в закрытых учреждениях уже закончилось. Цифра меняться не будет, — уточнил в Общественном пресс-центре Олег Галин. — Голосование продолжалось три дня. По команде никто никого не гнал. Фактора принудительного голосования нет, это однозначно». 

Ранее Башинформ сообщил о том, что Общественная наблюдательная комиссия Башкирии следит за голосованием в местах принудительного содержания.

Напомним, по данным на 15 часов 20 сентября явка в регионе составила 69,37% — это 1 961 692 избирателя. Как сообщила секретарь ЦИК республики Марина Долматова, в Уфе явка на данный момент составляет 65,39%. Средняя явка по городам региона — 70,23%, по районам — 77,45%.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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