В Башкирии назвали число проголосовавших в закрытых учреждениях

«Из трех тысяч человек, обладающих активным избирательным правом, проголосовали 2502. Это порядка 80 процентов. Голосование в закрытых учреждениях уже закончилось. Цифра меняться не будет, — уточнил в Общественном пресс-центре Олег Галин. — Голосование продолжалось три дня. По команде никто никого не гнал. Фактора принудительного голосования нет, это однозначно».

Ранее Башинформ сообщил о том, что Общественная наблюдательная комиссия Башкирии следит за голосованием в местах принудительного содержания.

Напомним, по данным на 15 часов 20 сентября явка в регионе составила 69,37% — это 1 961 692 избирателя. Как сообщила секретарь ЦИК республики Марина Долматова, в Уфе явка на данный момент составляет 65,39%. Средняя явка по городам региона — 70,23%, по районам — 77,45%.