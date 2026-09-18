Более трех тысяч избирателей в Башкирии голосуют в СИЗО и исправцентрах

Сегодня члены ОНК РБ по обеспечению прав человека проверили соблюдение избирательных прав граждан в следственных изоляторах УФСИН России по РБ № 1 в Уфе и № 3 в Стерлитамаке.
Всего в республике в местах принудительного содержания голосуют более 3 тысяч избирателей, сообщил член Совета при Главе РБ по правам человека Олег Галин.
«Арестованные граждане, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, голосовали сегодня за кандидатуры на пост губернаторов субъектов Российской Федерации, в голосовании принимали участие арестованные, зарегистрированные в регионе того или иного кандидата на пост. Голосование продолжится 19 и 20 сентября, ожидаемое количество таких избирателей около трёх тысяч человек», — отметил Олег Галин.
Ранее сообщалось, что ЦИК России опубликовал промежуточные цифры явки по регионам.
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