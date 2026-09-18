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18:46 (UTC+5), 18 Сентября 2026

Более трех тысяч избирателей в Башкирии голосуют в СИЗО и исправцентрах

Общественная наблюдательная комиссия Башкирии следит за голосованием в местах принудительного содержания.

Фото: Олег Галин | ОНК РБ
Инсаф Хужабирганов
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Сегодня члены ОНК РБ по обеспечению прав человека проверили соблюдение избирательных прав граждан в следственных изоляторах УФСИН России по РБ № 1 в Уфе и № 3 в Стерлитамаке.

Всего в республике в местах принудительного содержания голосуют более 3 тысяч избирателей, сообщил член Совета при Главе РБ по правам человека Олег Галин.

«Арестованные граждане, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, голосовали сегодня за кандидатуры на пост губернаторов субъектов Российской Федерации, в голосовании принимали участие арестованные, зарегистрированные в регионе того или иного кандидата на пост. Голосование продолжится 19 и 20 сентября, ожидаемое количество таких избирателей около трёх тысяч человек», — отметил Олег Галин.

Ранее сообщалось, что ЦИК России опубликовал промежуточные цифры явки по регионам.

Олег Галин ОНК РБ
Олег Галин ОНК РБ
Фото: Олег Галин | ОНК РБ
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