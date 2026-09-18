ЦИК России опубликовал промежуточные цифры явки по регионам

ЦИК России в режиме реального времени транслирует ход голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в регионах.
Согласно представленным данным, на 17 часов по местному времени в Башкирии проголосовали 17,7% избирателей.
Голосование проводится с 8.00 до 20.00 по местному времени.
Напомним, выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Воспользоваться своим избирательным правом на выборах могут все граждане России, которым на день голосования исполнилось 18 лет, если они не признаны судом недееспособными и не отбывают наказание в колонии.
В дни единого дня голосования — с 18 по 20 сентября — в Башкортостане пройдёт традиционная акция «Рахмат». В этот раз она будет полностью скидочной: никаких розыгрышей не предусмотрено.
Телефон горячей линии по выборам: 8-800-200-00-20.
Предварительные итоги голосования будут известны к утру понедельника, 21 сентября. Общие результаты выборов в Госдуму Центральная избирательная комиссия России должна определить не позднее 5 октября, официально опубликовать — не позднее 11 октября, сообщал ранее Башинформ.
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