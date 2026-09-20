В Башкирии на выборах-2026 проголосовали почти 2 млн избирателей

В Башкирии продолжается третий день выборов депутатов Госдумы РФ. По данным на 15 часов 20 сентября явка в регионе составила 69,37% — это 1 961 692 избирателя. Как сообщила секретарь ЦИК республики Марина Долматова, в Уфе явка на данный момент составляет 65,39%. Средняя явка по городам региона — 70,23%, по районам — 77,45%.
«В 2021 году явка на аналогичное время составляла 59,86%. Самые высокие явки зафиксированы в городах Агидель и Нефтекамск — более 65%, в Салавате — более 70%», — уточнила Марина Долматова на брифинге в ЦИК РБ.
Отметим, что в 14.00 по местному времени в Башкирии прекращен прием заявок для голосования на дому. Этим правом воспользовались те, кто по той или иной причине не смог лично посетить УИКи. В частности, монахи мужского монастыря «Святые кустики» сделали заявку, так как им запрещено покидать святую обитель.
Ранее Башинформ сообщал о том, как Глава Башкирии оценил ход выборов-2026.
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