Радий Хабиров оценил ход выборов в Башкирии

Люди в Башкирии активно идут на выборы. Народ стал сплочённый и причина тому во многом — специальная военная операция, отметил Глава республики Радий Хабиров в интервью корреспонденту «Башинформа».

«Наверное, благодаря СВО, прежде всего благодаря тому, что общество консолидировалось, мало кого сильно волнуют партийные различия. Все понимают, что страна у нас одна, судьба у нас одна, и от того, как мы все вместе проживём этот период и отработаем, зависит будущее наших детей и страны. Поэтому ответственность понимают все. Это всё накладывает отпечаток на явку выборов. Она у нас достаточно высокая. Вот мне сообщили, что в Стерлитамаке с каждого избирательного участка музыка раздаётся. Люди приходят со своими музыкальными инструментами и устраивают такие импровизированные концерты. Где-то, мне сказали, даже прикатили фортепиано. А в Ишимбайском районе, видели вчера — на лошадях прискакали к избирательному участку. Прекрасно! Значит, нация живёт, народ живёт, страна живёт, республика живёт», — сказал Радий Хабиров агентству.



Глава Башкирии также отметил, что в республике выборы идут спокойно, без происшествий.

«И избирательная кампания прошла спокойно, без грязи. Я всегда сторонник выборов. Каждый должен на своей жердочке сесть, имею в виду политические партии, сообразно тому, как они работали. Хорошо работал — люди видят. Плохо работал — люди и это тоже видят. Помогал в тяжёлое время — люди видят. Не помогал в тяжёлое время — люди видят. Поэтому, мне кажется, так оно и должно быть. Не от выборов к выборам жить, а работать постоянно. Поэтому у нас такие сильные все партии. Все региональные отделения сильные», — сказал руководитель республики.

О том, как Радий Хабиров вместе с супругой Каринэ Хабировой проголосовали на выборах депутатов Государственной Думы России девятого созыва, читайте в этой публикации «Башинформа».