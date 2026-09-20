Глава Башкирии Радий Хабиров пришёл на выборы с семьёй

Напомним, что в выборах депутатов Государственной Думы участвуют 10 политических партий, в региональных группах представлены 65 кандидатов.

По шести одномандатным округам зарегистрировано 43 кандидата, конкуренция от шести до восьми кандидатов на депутатский мандат.

В эти дни в республике проводятся сразу 38 избирательных кампаний разного уровня. Главная из них — выборы депутатов Государственной Думы. Одновременно в Башкортостане проходят дополнительные выборы депутата Государственного Собрания — Курултая РБ по Кизильскому избирательному округу № 28, выборы депутатов Уфимского горсовета, депутатов Совета двух сельских поселений Аургазинского и Белорецкого районов, а также основные и дополнительные выборы депутатов ряда районов и сельских поселений.

На дополнительных выборах депутата республиканского парламента по Кизильскому избирательному округу № 28 зарегистрировано пять кандидатов. Три кандидата выдвинуты от политических партий, двое участвуют в выборах в порядке самовыдвижения.

На выборах депутатов Уфимского горсовета в единый городской избирательный список внесено 128 кандидатов от пяти избирательных объединений.

В 18 одномандатных округах зарегистрировано 87 кандидатов. Конкуренция составляет от четырех до семи человек на депутатский мандат.

Численность избирателей Башкортостана по состоянию на 1 июля составляет 2 955 278 человек.