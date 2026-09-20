Глава Башкирии Радий Хабиров пришёл на выборы с семьёй

Выборы 2026 года проходят в ответственный момент для России. В условиях специальной военной операции, когда страна сталкивается с вызовами, голосование идёт организованно и люди идут на избирательные участки охотно, как на праздник, считает Радий Хабиров.
«Как ни парадоксально, несмотря на все эти сложности, которые действительно есть, и я всегда об этом говорю, произошла консолидация нашего народа. Поэтому эти выборы отличаются, как мне кажется, хорошим, праздничным настроением. По телевизору смотрю, как проголосовали марсиане и парижане — жители деревни Марс и Париж. Когда чувство юмора у людей есть, значит, хорошее настроение. Вообще, если говорить серьёзно, наша республика обладает высокой электоральной культурой. У нас традиционно люди любят ходить на выборы.
Нас критикуют и говорят: «Вот вы там гоняете людей». Но у нас действительно есть места, особенно в сёлах, где уже в первый день люди проголосовали на 100%. Люди привыкли к тому, что они ходят на выборы. И явка достаточно высокая, она выше средней по России, где-то процентов на десять.
Праздничное настроение, консолидированное общество. Почему бы не прийти на выборы? Я очень благодарен всем политическим партиям, которые принимают активное участие. Такое, как мне кажется, респектабельное поведение партий, с уважением относятся друг к другу, к своим программам. И предвыборная кампания прошла очень ровно, на мой взгляд. Поэтому будем ждать. Очень надеюсь, что до конца дня, кто хочет, ещё придёт отдать свой голос. Потом посчитаем голоса, объявим, и будем идти дальше», — сказал Радий Хабиров.
Напомним, что в выборах депутатов Государственной Думы участвуют 10 политических партий, в региональных группах представлены 65 кандидатов.
По шести одномандатным округам зарегистрировано 43 кандидата, конкуренция от шести до восьми кандидатов на депутатский мандат.
В эти дни в республике проводятся сразу 38 избирательных кампаний разного уровня. Главная из них — выборы депутатов Государственной Думы. Одновременно в Башкортостане проходят дополнительные выборы депутата Государственного Собрания — Курултая РБ по Кизильскому избирательному округу № 28, выборы депутатов Уфимского горсовета, депутатов Совета двух сельских поселений Аургазинского и Белорецкого районов, а также основные и дополнительные выборы депутатов ряда районов и сельских поселений.
На дополнительных выборах депутата республиканского парламента по Кизильскому избирательному округу № 28 зарегистрировано пять кандидатов. Три кандидата выдвинуты от политических партий, двое участвуют в выборах в порядке самовыдвижения.
На выборах депутатов Уфимского горсовета в единый городской избирательный список внесено 128 кандидатов от пяти избирательных объединений.
В 18 одномандатных округах зарегистрировано 87 кандидатов. Конкуренция составляет от четырех до семи человек на депутатский мандат.
Численность избирателей Башкортостана по состоянию на 1 июля составляет 2 955 278 человек.
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