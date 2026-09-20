В Башкирии начался финальный день выборов депутатов Госдумы IX созыва

Помимо депутатов Госдумы жителям республики также предстоит избрать депутатов горсовета Уфы и представителей органов местного самоуправления, а также депутата Госсобрания — Курултая РБ по Кизильскому избирательному округу № 28, депутатов Советов двух сельских поселений Аургазинского и Белорецкого районов. Также в регионе проходят избирательные кампании по дополнительным выборам депутатов представительных органов местного самоуправления.

В третий и итоговый день голосования открылись все 3250 УИКов. Акция «Рахмат», которая в 2026 году только скидочная, 20 сентября продолжится на всех участках.

По данным Центризбиркома РБ, в Башкирии на 1 июля 2026 года насчитывается 2 955 278 избирателей. Как поделились в региональном ЦИКе, явка на вечер субботы 19 сентября в республике составила 54,64%.

Известно, что в Уфе больше всего жителей проголосовало в Дёмском, Калининском и Советском районах. Также высокую активность проявили Агидель, Кумертау, Нефтекамск и Салават. Явку свыше 60% зафиксировали в Аскинском, Балтачевском, Бижбулякском, Благоварском, Бураевском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Илишевском, Кигинском, Миякинском, Салаватском, Татышлинском, Федоровском и Чекмагушевском районах.

Телефон горячей линии по выборам: 8-800-200-00-20.

Напомним, предварительные итоги голосования будут известны к утру понедельника, 21 сентября. Общие результаты выборов в Госдуму Центральная избирательная комиссия России должна определить не позднее 5 октября, официально опубликовать — не позднее 11 октября.