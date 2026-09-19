В Башкирии явка во второй день думских выборов составила 54,64%

Отмечается, что явку свыше 60% зафиксировали в Аскинском, Балтачевском, Бижбулякском, Благоварском, Бураевском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Илишевском, Кигинском, Миякинском, Салаватском, Татышлинском, Федоровском и Чекмагушевском районах.

В Уфе больше всего избирателей проголосовало в Дёмском, Калининском и Советском районах. Также высокую активность проявили жители Агидели, Кумертау, Нефтекамска и Салавата.

Ранее Башкирия вошла в число регионов с высокими показателями явки на выборах.