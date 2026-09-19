Башкирия вошла в число регионов с высокими показателями явки на выборах

В Общественном пресс-центре по выборам в Башкортостане эксперт, неоднократно посещавший республику и участвовавший в подготовке общественных наблюдателей, поделился мнением о ходе избирательной кампании. Он отметил, что Башкортостан стал первым регионом, принявшим федеральную команду по подготовке наблюдателей в рамках пилотного проекта.

«Это было, с одной стороны, очень рискованно, большая ответственность — потому что быть первым всегда трудно. А с другой стороны, это увенчалось успехом и дало возможность очень серьёзно и быстро отшлифовать некоторые компетенции. Результат этой работы сейчас сказывается: у вас достаточно высокая явка относительно регионов России», — заявил эксперт в ходе прямого включения.

Он также отметил, что видеонаблюдение и возможность следить за ситуацией из центров общественного наблюдения показывают, что на участки приходят семьями, есть молодёжь, есть люди в форме участников специальной военной операции.

«Голосование сейчас стало формой самоидентификации населения, и люди понимают, что от их выбора зависит будущее», — подчеркнул эксперт.

Политолог Арсен Шаяхметов в поддержку слов своего коллеги добавил, что, действительно, на фоне других регионов Башкирия смотрится выгоднее по активности населения на выборах.

«В сравнении с другими поволжскими регионами в Республике Башкортостан одна из наиболее высоких явок по стране, несмотря на субботу — день меньшей электоральной активности. На 15 часов 19 сентября явка составила более 43%», — сослался эксперт на ранее озвученные данные Центризбиркома РБ.

Ранее политологи рассказали, что формирует доверие к результатам выборов.