Политологи рассказали, что формирует доверие к результатам выборов

Спикерами площадки выступили председатель Совета при Главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества Зульфия Гайсина и председатель комиссии Совета по правам человека при Главе РБ по предпринимательству, экономическим правам и свободам, борьбе с коррупцией, взаимодействию с правоохранительными органами Валех Аббасов.
Зульфия Гайсина отметила, что тема выборов особенно близка людям с богатым жизненным опытом — тем, кто помнит двухтысячные годы, когда избирательный процесс сопровождался серьёзными нарушениями.
«Вспоминаются 2000-е годы, когда выборы проходили достаточно тяжело, были действительно существенные нарушения прав как избирателей, так и кандидатов, когда были многочисленные судебные процессы, громкие скандалы. Сейчас мы наблюдаем совершенно обратную картину. Наши избирательные участки по сути уже научились работать без нарушений. Это самое главное для меня как для юриста», — заявила политолог.
По её мнению, у избирателей сегодня не должно быть сомнений в честности выборов.
«Сейчас у людей, у избирателей не должно быть никаких сомнений в том, что выборы проходят честно, на том уровне, который предусматривается всеми нормативно-правовыми актами, существующими как в Российской Федерации, так и отдельно у нас в Республике Башкортостан», — подчеркнула спикер.
Отдельно она поблагодарила Общественную палату республики за работу по подготовке наблюдателей.
«Я хочу поблагодарить и высказать своё восхищение работой Общественной палаты нашей республики. Как и в прошлых выборах, так и в этих они подготовили практически 13 тысяч наблюдателей. Это огромный пул людей, которые знают законодательство, знают, как должны реализовываться избирательные права, знают всех кандидатов, знают, какие действия должны выполнять члены избирательной комиссии, какие права имеются у избирателей. Это наблюдение помогает нам сформировать то самое доверие, о котором мы говорим», — отметила Зульфия Гайсина.
Говоря о доверии к результатам выборов, она обратила внимание на роль работы партий.
«Итоги выборов — это результат работы этих самых партий. Я считаю, надо работать — и тогда у тебя тоже будет много сторонников», — резюмировала председатель СПЧ региона.
Продолжая тему доверия, ее коллега Валех Аббасов отметил, что для него высшим показателем доверия населения к выборам являются показатели явки.
«Высокие показатели явки, которые демонстрируют регионы, в том числе Башкирия, говорят о доверии граждан не только к результатам выборов, но и к самому избирательному процессу», — подчеркнул он.
Ранее политологи рассказали, что влияет на избирательную активность в Башкирии.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.