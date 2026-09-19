Политологи рассказали, что формирует доверие к результатам выборов

По её мнению, у избирателей сегодня не должно быть сомнений в честности выборов.

«Сейчас у людей, у избирателей не должно быть никаких сомнений в том, что выборы проходят честно, на том уровне, который предусматривается всеми нормативно-правовыми актами, существующими как в Российской Федерации, так и отдельно у нас в Республике Башкортостан», — подчеркнула спикер.

Отдельно она поблагодарила Общественную палату республики за работу по подготовке наблюдателей.

«Я хочу поблагодарить и высказать своё восхищение работой Общественной палаты нашей республики. Как и в прошлых выборах, так и в этих они подготовили практически 13 тысяч наблюдателей. Это огромный пул людей, которые знают законодательство, знают, как должны реализовываться избирательные права, знают всех кандидатов, знают, какие действия должны выполнять члены избирательной комиссии, какие права имеются у избирателей. Это наблюдение помогает нам сформировать то самое доверие, о котором мы говорим», — отметила Зульфия Гайсина.

Говоря о доверии к результатам выборов, она обратила внимание на роль работы партий.

«Итоги выборов — это результат работы этих самых партий. Я считаю, надо работать — и тогда у тебя тоже будет много сторонников», — резюмировала председатель СПЧ региона.

Продолжая тему доверия, ее коллега Валех Аббасов отметил, что для него высшим показателем доверия населения к выборам являются показатели явки.

«Высокие показатели явки, которые демонстрируют регионы, в том числе Башкирия, говорят о доверии граждан не только к результатам выборов, но и к самому избирательному процессу», — подчеркнул он.