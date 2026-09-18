Политологи рассказали, что влияет на избирательную активность в Башкирии

Жители Башкирии на выборах всех уровней, как правило, показывают достаточно высокую активность. В Общественном пресс-центре политологи назвали факторы, которые влияют на явку.
По мнению политолога Артура Сулейманова, на высокие показатели влияет тот факт, что большая часть населения республики – сельские жители (более 40%). А они, как правило, голосуют активнее, чем горожане.
Кроме того, у жителей республики высокий уровень дисциплины и доверия к власти, уверен эксперт.
«Наши региональные избиратели поддерживают курс Президента страны Владимира Путина, регионального Главы Радия Хабирова. И это тоже даёт определённый показатель, почему люди хотят прийти на эти выборы и проголосовать. Также можно выделить еще один фактор, способствующий высокой явке — это сложные геополитические отношения, турбулентность международных отношений и фактор СВО», – поделился мнением Артур Сулейманов.
Политолог Арсен Шаяхметов подчеркнул, что на большое количество желающих сделать свой выбор влияет и новый трехдневный формат проведения голосования.
«Многодневное голосование — это то ноу-хау, которое появилось в 2020 году. Мы видим, что оно сохраняется и по сегодняшний день. Это физически больше временных слотов для того, чтобы люди пришли на избирательные участки и отдали свой голос», – отметил эксперт.
Ранее адвокат напомнил жителям Башкирии, какая ответственность грозит за умышленную порчу бюллетеней или попытку сорвать избирательный процесс.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.