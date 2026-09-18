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12:46 (UTC+5), 18 Сентября 2026

Политологи рассказали, что влияет на избирательную активность в Башкирии

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова
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Жители Башкирии на выборах всех уровней, как правило, показывают достаточно высокую активность. В Общественном пресс-центре политологи назвали факторы, которые влияют на явку.

По мнению политолога Артура Сулейманова, на высокие показатели влияет тот факт, что большая часть населения республики – сельские жители (более 40%). А они, как правило, голосуют активнее, чем горожане.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

Кроме того, у жителей республики высокий уровень дисциплины и доверия к власти, уверен эксперт.

«Наши региональные избиратели поддерживают курс Президента страны Владимира Путина, регионального Главы Радия Хабирова. И это тоже даёт определённый показатель, почему люди хотят прийти на эти выборы и проголосовать. Также можно выделить еще один фактор, способствующий высокой явке — это сложные геополитические отношения, турбулентность международных отношений и фактор СВО», – поделился мнением Артур Сулейманов.

Политолог Арсен Шаяхметов подчеркнул, что на большое количество желающих сделать свой выбор влияет и новый трехдневный формат проведения голосования.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

«Многодневное голосование — это то ноу-хау, которое появилось в 2020 году. Мы видим, что оно сохраняется и по сегодняшний день. Это физически больше временных слотов для того, чтобы люди пришли на избирательные участки и отдали свой голос», – отметил эксперт.

Ранее адвокат напомнил жителям Башкирии, какая ответственность грозит за умышленную порчу бюллетеней или попытку сорвать избирательный процесс.

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