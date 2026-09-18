Политологи рассказали, что влияет на избирательную активность в Башкирии

Жители Башкирии на выборах всех уровней, как правило, показывают достаточно высокую активность. В Общественном пресс-центре политологи назвали факторы, которые влияют на явку.

По мнению политолога Артура Сулейманова, на высокие показатели влияет тот факт, что большая часть населения республики – сельские жители (более 40%). А они, как правило, голосуют активнее, чем горожане.