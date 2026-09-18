Жителям Башкирии напомнили об ответственности за порчу бюллетеней

Умышленная порча бюллетеней на избирательных участках или попытка сорвать процесс, например, перевернув урну, может грозить административной или уголовной ответственностью. Об этом в Общественном пресс-центре напомнил адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов Роман Петров.

«Если человек где-то ошибся и случайно испортил свой бюллетень или даже чужой — это ненаказуемо. Можно подойти к членам избирательного участка и заменить бланк. Но умышленная порча бюллетеней наказывается по закону, как минимум административным штрафом. Также в Уголовном кодексе есть статья 141 — при наступлении определённых последствий те же действия, например воспрепятствование работе избирательных комиссий, могут грозить уже уголовной ответственностью. В зависимости от тяжести последствий вплоть до лишения свободы», – пояснил эксперт.

Также правозащитник подчеркнул, что в республике в основном активные и законопослушные избиратели, поэтому подобные инциденты в регионе происходят крайне редко.

«У нас таких случаев практически не было, это единичные факты. Но никто не застрахован от того, что это произойдёт. Поэтому граждане должны знать как о своих правах, так и о своих обязанностях», – подчеркнул Роман Петров.

Как ранее писал «Башинформ», за ходом выборов в Башкирии следят 13 тысяч общественных наблюдателей.