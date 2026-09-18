Жителям Башкирии напомнили об ответственности за порчу бюллетеней

Умышленная порча бюллетеней на избирательных участках или попытка сорвать процесс, например, перевернув урну, может грозить административной или уголовной ответственностью. Об этом в Общественном пресс-центре напомнил адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов Роман Петров.
«Если человек где-то ошибся и случайно испортил свой бюллетень или даже чужой — это ненаказуемо. Можно подойти к членам избирательного участка и заменить бланк. Но умышленная порча бюллетеней наказывается по закону, как минимум административным штрафом. Также в Уголовном кодексе есть статья 141 — при наступлении определённых последствий те же действия, например воспрепятствование работе избирательных комиссий, могут грозить уже уголовной ответственностью. В зависимости от тяжести последствий вплоть до лишения свободы», – пояснил эксперт.
Также правозащитник подчеркнул, что в республике в основном активные и законопослушные избиратели, поэтому подобные инциденты в регионе происходят крайне редко.
«У нас таких случаев практически не было, это единичные факты. Но никто не застрахован от того, что это произойдёт. Поэтому граждане должны знать как о своих правах, так и о своих обязанностях», – подчеркнул Роман Петров.
Как ранее писал «Башинформ», за ходом выборов в Башкирии следят 13 тысяч общественных наблюдателей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.