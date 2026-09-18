За выборами в Башкирии следят 13 тысяч общественных наблюдателей

В Башкирии за прозрачностью голосования следят более 13 тысяч общественных наблюдателей, сообщила председатель Общественной палаты республики Энже Ахмадуллина на встрече с журналистами в Общественном пресс-центре.
По словам Ахмадуллиной, корпус наблюдателей формировался из представителей разных профессий — учителей, врачей, пенсионеров. Главная задача — обеспечить прозрачность и честность избирательного процесса. Часть наблюдателей получила статус блогеров, будут вести прямые трансляции с участков и оперативно опровергать фейки.
Председатель ЦИК Башкортостана Азат Галимханов сообщил, что в республике открылось 3250 избирательных участков. На 1 июля в регионе зарегистрировано 2 миллиона 955 тысяч избирателей.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Бураевском районе первой проголосовала 96-летняя местная жительница.
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