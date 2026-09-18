В Бураевском районе Башкирии первой проголосовала 96-летняя бабушка

В Бураевском районе на одном из избирательных участков самой первой проголосовала 96-летняя бабушка. Об этом в Общественном пресс-центре сообщила председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина.
«Это говорит о том, что наше старшее поколение является примером для молодежи. И, несмотря на возраст, желают, чтобы не только мы сейчас жили хорошо, но и молодое поколение в будущем», – отметила она.
Всего в Башкирии более 2,9 млн избирателей. В республике стартовали выборы трёх уровней: федеральные выборы депутатов Государственной Думы России, региональные дополнительные выборы депутата Государственного Собрания – Курултая РБ и муниципальные выборы.
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