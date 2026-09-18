В Уфе начал работу Общественный пресс-центр по выборам депутатов Госдумы

В общественный пресс-центр будет стекаться вся оперативная и актуальная информация о ходе голосования в Башкирии. На встречу с журналистами придут представители Центризбиркома, Общественной палаты, политологи, сотрудники Центра управления республикой и другие эксперты.

Журналисты «Башинформа» в течение трех дней также будут работать в пресс-центре, чтобы у жителей республики была достоверная и правдивая информация о прохождении трехдневного голосования.

Напомним, избирательные участки сегодня открылись в 8.00. Они традиционно будут работать до 20.00 по местному времени.