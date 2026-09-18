В Уфе начал работу Общественный пресс-центр по выборам депутатов Госдумы

Старт работе пресс-центра дали гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан. Председатель Союза журналистов Башкирии Вадут Исхаков отметил, что для журналистов и блогеров созданы все условия. В этом году аккредитовано более 30 человек.
В общественный пресс-центр будет стекаться вся оперативная и актуальная информация о ходе голосования в Башкирии. На встречу с журналистами придут представители Центризбиркома, Общественной палаты, политологи, сотрудники Центра управления республикой и другие эксперты.
Журналисты «Башинформа» в течение трех дней также будут работать в пресс-центре, чтобы у жителей республики была достоверная и правдивая информация о прохождении трехдневного голосования.
Напомним, избирательные участки сегодня открылись в 8.00. Они традиционно будут работать до 20.00 по местному времени.
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