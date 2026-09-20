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22:22 (UTC+5), 20 Сентября 2026

КПРФ отдали должное избирателям, пришедшим на выборы в Башкирии

Свое мнение о трехдневном голосовании высказал секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Наталья Овчарук
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Депутат Госдумы 8-го созыва и кандидат в депутаты парламента 9-го созыва от политической партии КПРФ Александр Ющенко назвал свое настроение боевым в эту избирательную кампанию.

«Мы считаем более эффективным проведение избирательной кампании в марте или в декабре, но не в сентябре, когда люди возвращаются из отпусков. Этот вопрос мы вносили и будем вносить на рассмотрение, — высказал свое мнение Ющенко на брифинге в Общественном пресс-центре в Уфе. — Трехдневное голосование, мы считаем, не соответствует запросам и вызывает определенные сложности. Одного дня достаточно».

Секретарь ЦК КПРФ отметил, что сегодня избирательная кампания проходит в сложнейших условиях. Тем не менее Александр Ющенко отдал должное избирателям, которые пришли на участки.

«В нынешних внешнеполитических условиях надо быть крайне бдительными и наблюдателям, и участковым комиссиям, и председателям УИКов. В целом с этой задачей люди справились... Интерес к выборам появился, так как по стране явка достаточно высокая», — подчеркнул Ющенко.

Как ранее сообщал Башинформ, по данным ЦИК РБ, на 18 часов 20 сентября в выборах приняли участие 2 091 854 жителя Башкирии. Таким образом, явка на данный момент в регионе составила 71,52% от общего числа избирателей.

Валерий Шахов ИА «Башинформ» Александр Ющенко назвал свое настроение боевым в эту избирательную кампанию.
Александр Ющенко назвал свое настроение боевым в эту избирательную кампанию.
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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